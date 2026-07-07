El importante viaje de la reina Sofía a Galicia que no tiene que ver con la familia real, pero sí con la obra de su vida

La reina Sofía, muy sonriente en la entrega del Premio Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología

La reina Sofía sigue imparable con casi nueve décadas de vida a sus espaldas. Sus últimos años fueron complicados debido a la enfermedad de su hermana, fallecida en enero de 2026 a los 83 años, pero nunca dejó de lado ni sus compromisos con la corona, ni con la Fundación Reina Sofía.

Esta entidad fue creada por ella misma en 1977 con un pequeño capital que aportó, y camino de los 50 años, sigue contando con la emérita como cara visible y presidenta ejecutiva. Es además su refugio perfecto cuando la corona no le reclama tanto, aunque hay veces en las que prácticamente hay coincidencias.

La reina Sofía en una conferencia sobre Bernardo de Gálvez y Francisco de Saavedra que coincidió con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos José Oliva | Europa Press | Getty Images

Así, el lunes 6 de julio asistió en el Teatro Real de Madrid a la Conferencia sobre las cruciales contribuciones a la revolución americana de los históricos personajes 'Bernardo de Gálvez' y 'Francisco de Saavedra', organizada por el Queen Sofía Spanish Institute, en colaboración con la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y la Fundación Reina Sofía.

Este acto se hizo coincidir con el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, en la que España tuvo un importante papel.

Donó 65.000 euros para ayudar tras los incendios

Dos días más tarde vamos a volver a la madre de Felipe VI, pero en lugar de en un acto oficial como miembro de la familia real, va a ser por su labor al frente de la fundación que lleva su nombre.

Como ha informado EFE, la emérita viaja el 8 de julio a los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer de primera mano cómo avanzan las labores de restauración medioambiental en la que han trabajado los dos ayuntamientos en las zonas afectadas por los incendios que asolaron los citados enclaves gallegos en julio de 2022.

Un bombero se exprime para apaciguar las llamas en Folgoso do Courel, Lugo Europa Press News via Getty Images

El motivo de la presencia de la reina Sofía es que su fundación firmó con la Xunta de Galicia un convenio de colaboración para ayudar tras el destrozo provocado por el fuego. Para ello, la entidad aportó 65.000 euros para apoyar la recuperación de espacios naturales protegidos afectados por los incendios.

Ese dinero se destinó a la restauración de una albariza tradicional en la Serra da Enciña da Lastra, en Ourense, además de a la recuperación de una masa de frondosas, con un bosque centenario de castaños afectado por el fuego, en la aldea de O Vilar, en O Courel (Lugo). Ahora, la reina Sofía quiere ver por ella misma cómo ha mejorado todo aquello tras la catástrofe y mostrar la importancia de la regeneración tras los incendios.