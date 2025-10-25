Alice Wonder: "Tras el Benidorm Fest estaba un poco disociada, sentía que el público no era real porque eran fans del festival"

En tiempos donde el éxito, las redes sociales, la inmediatez y el vivir de cara a la galería están a la orden del día, cada vez más proyectos surgen de expresar lo contrario: la reflexión, la pausa o el encuentro con la espiritualidad. De un momento de triunfo, exposición pública y de fragilidad nace SOUL0ST, el último disco de Alice Wonder publicado este viernes.

En sus 14 tracks, la artista madrileña realiza un "viaje interior con caída a los infiernos, ascenso al suelo y destino en el mundo real" en el que transita entre la música más orgánica e intimista, con los sintetizadores, la electrónica y la parte más rock, pero también entre el inglés y el español.

Lejos de producir canciones rápidas, singles e inmediatez tan premiadas en las listas de éxitos, Wonder ha ido adelantando algunos de estos capítulos durante los últimos cinco meses que comenzó con ii. (ali despierta). subconsciente y el último iii. La droga más suave del mundo, acompañados por potentes visuales en una narración cinematográfica que permite pararse y reflexionar.

Esta crudeza y sinceridad, cuenta a El HuffPost, también han sido consecuencia de apartarse de las redes sociales y, en cierto modo, de la exposición mediática que le supuso el Benidorm Fest 2023, donde quedó finalista. "Después del festival entré, por otros motivos más personales, en un bajón muy ambiguo y raro", confiesa y asegura que no volvería a un formato similar. "Solamente si tuviera un mensaje muy importante que dar a nivel mundial y supiera que es un escaparate perfecto para ello", bromea.

En viii. Fake Alas.muert3 reflejas una historia que se fraguó en un backstage sobre las exigencias en el mundo de la música, ¿cómo surgió? ¿Sientes mucha presión y un reflejo de lo que se conoce como el síndrome de la impostora?

Sí, va un poco de eso. Es una canción que salió muy sola. Nos apetecía a Ángel [Luján, productor] y a mí hacer una canción y la verdad es que fue inesperada. Salió porque el día anterior había estado en un backstage de una fiesta en la que estaba ahí todo el mundo. Entonces, notaba mucho la vibra del que estaba inseguro, el que quería demostrar algo... Todos estaban a la vez igual. Y entonces me parecía muy curioso que realmente lo único que la gente quiere es sentir que es válido y es apto.

Obviamente el ego dice "yo molo más que tú" y luego está el que tiene miedo de molar menos que tú. Entonces, esa sensación es muy peculiar en un sitio como ese. Es una canción que habla un poco de eso. Prefiero traer un poco de consciencia de que todos estamos en ese loop, en esa espiral del ego y poder verlo de cara para deshacernos de él.

¿Y esas personas que estaban ahí se les ha pasado la canción o la han escuchado?

No, supongo que alguno la habrá escuchado, pero no saben que va de eso.

¿Hay mucha careta en redes sociales en el mundo de la música, de querer fingir ser una superestrella de puertas para afuera?

Sí, claro. O sea, creo que es un poco imprescindible casi ya para los que trabajan en esto. Es una de las grandes encrucijadas que tenía, porque tuve mi momento álgido en redes, era más joven y me molaba más promocionarme. Y luego me ha costado bastante. Los últimos dos años me ha costado mucho conectar porque no me interesaba ya, pero sé que es parte del juego.

Entonces, yo creo que el artista que está consagrado sabe que es parte del juego y lo juega y, obviamente, mola aprovecharlo de la mejor manera. No tiene por qué ser todo mi cara y "yo soy la más guay", puedes hacerlo de otra manera si tienes ingenio y estar encontrando la manera en la que tú te comunicas. Pero sí, claramente hay mucho de eso, mucha falsedad para poder tirar hacia adelante.

La idea de lanzar poco a poco los capítulos de este disco, ¿cómo surgió?

Bueno, fue una estrategia que pensábamos un poco también aquí con Sony cuando ya se definían los capítulos y las canciones. Fue un poco "vale, vamos a sacar episodios de una manera ordenada en la que la gente pueda entender un poco lo que hay". Luego ha habido un par de problemas con alguna canción, con las mezclas... Entonces se ha sacado lo último un poco diferente a lo que habíamos organizado, pero queríamos empezar con Ali Despierta para que se supiera un poco también a través del vídeo y de la letra que había como una especie de despertar, de necesidad de despertar, aunque sabíamos que mucha gente no lo iba a entender porque puede ser una canción random.

Luego vino La Tormenta, y luego ya hemos sacado Fake Alas, que es un poco el renacer y la muerte. Con el renacer y la muerte, lo que queda es lo gordo, porque hay 10 temas dentro del disco que no se han escuchado, ahí está también que la gente tenga un poco de intuición, pero que también descubra mucho de lo que va cuando escucha el disco, ¿sabes? Yo quiero que la gente escuche de principio a fin.

Un disco conceptual cuando se lleva hablando años de la supuesta "muerte del disco" y de la música para TikTok, que se están acortando las canciones y que las redes marcan los tiempos, ¿cómo ha sido crearlo en este entorno?

Sé que hay mucha gente que hace canciones para TikTok y que hace canciones muy cortas, que hay gente que lo que quiere es vender la canción grande y forrarse, y me parece igual de lícito.

Personalmente en este proyecto no lo he enfocado así para nada. Creo que hay partes que pueden ser muy TikTok, pero no adrede, no estoy pensando en TikTok. Para mí premia el concepto, premia la canción. Una canción buena es un viaje y un viaje en un minuto y medio, se te puede olvidar rápido.

"Una canción buena es un viaje y un viaje en un minuto y medio se te puede olvidar rápido"

¿Cada canción, cada capítulo es una emoción o una fase del viaje de estos años de composición?

Cada canción es un capítulo y una emoción. Es o una emoción o una fase y he enumerado un poco las fases. Creo que los episodios son obviamente un poco metafóricamente, para que cada uno le pueda dar su visión y su perspectiva, llevan el nombre del momento clave de esa sensación.

Hay sensaciones que vas transmutando. Por ejemplo, tienes el enamoramiento, después tienes la traición, tienes la soledad, el caos después de la soledad, luego tienes la tormenta, que es peor que el caos, luego tienes la muerte, una vez te has muerto luego tienes el limbo, que estás ahí entendiendo qué pasa contigo, y luego tienes ese ascenso al cielo, ese renacer, esa celebración de haber renacido, después ya llegas a ese amor y al despertar real. Para mí son como las fases de un camino.

¿Ha habido un giro a nivel de sonido hacia algo más electrónico o hacia algo más orgánico? ¿Has tenido alguna referencia concreta?

Todo ha sido lo que pedía la canción de forma orgánica. O sea, me junté con Mr. Monkey, que es un productor que también toca muchos palos, le gustan mucho los sintes, las guitarras, los drums, y fuimos explorando lo que le pedía la canción.

Ninguno hemos tenido ningún disco de referencia ni he estado queriendo llegar a un sonido. Creo que eso ha hecho que el sonido de este disco sea un poco ambiguo. Tiene electrónica cuando lo pide, tiene orgánico cuando lo pide, y a mí me apetece explorar esto incluso más en próximos álbumes: lo que pide la canción y ya está.

Es decir, que fuera conceptual en cuanto a ideas, pero no a sonido, que fluyese entre estas emociones.

Sí, obviamente también me apetece hacer un disco que sea mucho más limitante, porque ahí también se genera una creatividad muy poderosa. De "esto lo vamos a hacer con este tipo de batería, con este tipo de color, este tipo de sonidos". O, incluso, yo qué sé, escalas. Eso me mola mucho porque también te aumenta mucho la creatividad. Pero también está bien que si la canción te pide algo, lo haces y ya está.

A nivel visual, el disco tiene una narrativa muy importante con ese Ali despierta en el que sales de una oficina de una monotonía abrumadora, que continúa con los diferentes videoclips, ¿está la idea de que se siga como una serie y se salga de la inmediatez de los vídeos de un minuto de redes?

El que tenga tiempo de verlo así, de reflexionar y de sentirlo así, está hecho para eso, para que no tengas prisa en verlo. Ahora hemos hecho visualizers de todo y al final van a ser simbologías. Yo en principio quería contar la historia narrativa, pero bueno, eso cuesta muchísimo dinero también y no se ha dado, pero todo va a tener su vibra. Sin duda, la mayor historia está dentro de las letras, están conectadas entre ellas. Cosillas que si te pones friki lo encuentras.

¿Cómo te ha afectado en tu carrera una experiencia o un escaparate como fue el Benidorm Fest?

Creo que el Benidorm Fest me ha producido una disociación que me ha ayudado a hacer este disco. Después del festival entré, por otros motivos más personales, en un bajón muy ambiguo y raro. Y también sentí que después del Benidorm Fest yo ya tenía un público y aumentó, pero estaba un poco disociada porque sentía que el público no era real, porque eran fans del festival, entonces igual no eran fans míos.

Entré un poco en el agobio de que me paraba mucha gente todos los días por la calle y me sentía un poco de que "me estoy yendo a un sitio que no sé si es el que quiero irme" y tuve que frenar. Gracias a que frené en seco me salió este disco, entonces ayudó y aportó claramente.

O sea, no volverías a un lugar así, no era tu sitio, ¿no?

No. Solamente si tuviera un mensaje muy importante que dar a nivel mundial y supiera que es un escaparate perfecto para ello.

¿Crees que la música sirve para dar ese tipo de mensaje a nivel mundial? Completamente. La música para mí es el lenguaje que entiende la gente a nivel universal, que puede cambiar el corazón y el rumbo de las cosas.

"Creo que estamos en un momento un poco de escupir y de mezclarnos"

¿Y crees que hoy en día la música tiene esos mensajes potentes? Se critica mucho que se escuchen cosas banales y que falte una cierta "canción protesta".

Sí, yo creo que estamos en un momento un poco de escupir y de mezclarnos. Y creo que ahora se vendrá una época de canciones un poco más poderosas. Sí que creo que falta un poco de concepto en la canción o un poco de mensaje más allá, pero creo que es parte del proceso.

No sé si has visto la noticia de Valeria Castro, que tras las críticas por su actuación en OT 2025 se ha retirado de los escenarios un tiempo. ¿Te has podido ver en una situación así en un escaparate tan grande como fue el Benidorm Fest o con la presión de las redes sociales?

Me he alejado de las redes porque ese era un miedo mío grande, sí. Creo que ahora lo llevo mejor. Hace poco estuve en un podcast y por hablar me lincharon con 3.000 comentarios de mierda y me hizo gracia porque pensé "bueno, ya está". Pero cuando fui al Benidorm Fest me hubiera afectado muchísimo más.

Creo que es una realidad que puede pasar y que pasará. O sea, en parte es algo que si pasa mucho y quizás es porque te va bien. Es una cosa extraña. Creo que el que se sube en un escenario así o que se atreve a exponerse de esa manera tiene que tener en cuenta que es una posibilidad y no tomárselo a pecho. Me da pena por ella porque afecta un montón, pero es que ninguna de esas personas se atrevería a decirle eso en persona. Pero hay que estar fuerte mentalmente para hacerse fuerte ante eso.