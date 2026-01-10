Amaral se sube al escenario con Valeria Castro y deja este emotivo momento al cantar uno de sus grandes himnos

Valeria Castro lo ha bordado. Este viernes, la cantante ha levantado a las más de 8.000 personas que se encontraban en el Movistar Arena de Madrid cantando sus más populares temas. Pero no todos ha sido suyos, también los de otros compañeros. Al son de El Universo sobre mí, Eva Amaral subió al escenario protagonizando un emotivo momento que quedara marcado en la memoria colectiva.

Acompañada por el cante de todo su público, Castro versionaba a piano el himno de la zaragozana, y, tras el primer estribillo, dio paso por sorpresa a una emocionadísima Eva Amaral, a la que le cuesta arrancarse a cantar para culminar haciendo gala de su chorro de voz. Es la primera vez que la cantante pisa un escenario en 2026. Para volverla a ver, habrá que esperar al 7 de febrero, en Avilés (Asturias).

El momento ha despertado sensaciones a muchos de los amantes de la música en español. En un primer momento, Amaral rompió a llorar ante la emoción. Rápidamente, se recompuso para cantar y exhibir sus dotes con la armónica. Valeria Castro puso el lazo a este momento único con las siguientes palabras: "Esto no se lo vio venir nadie. Vaya sueño. Ese fue el primer disco que yo tuve en mi casa, el de Amaral".

Anteriormente, la artista había recibido a Aida Tarrío y Olaia Maneiro, componentes de Tanxugueiras, con las que Castro pudo cantar uno de sus temas más escuchados: Hoxe, mañá e sempre. "Han sabido sostenerme incluso cuando yo no he podido", agradeció.

Parón profesional

La cantante de La Palma (Tenerife) anunció hace unos meses un parón profesional por salud mental. En una publicación en sus redes sociales el pasado mes de octubre de 2025. "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", explicó entonces Castro.

Su mensaje recibió el rápido apoyo de sus compañeros de profesión, entre ellos, Dani Fernández, Viva Suecia o Roi Méndez, que destacaron su talento. Pero también, la de su amiga Eva Amaral, que durante un concierto, precisamente, en la isla de La Palma, no dudo en enviarse su más sincero apoyo.

"Le mandamos desde aquí todo nuestro amor, nuestra energía, para que se recupere, para poder seguir disfrutando de ella lo máximo posible", aseguro la cantante en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación El Time. Asimismo, le dedicó uno de sus grandes temas: Sin ti no soy nada.

Pero también, lanzó una petición que este viernes se ha podido cumplir en bajo el cielo de Madrid. "Nos gustaría poder cantar con ella, poder tener su maravillosa voz y su increíble talento con nosotros algún día en este escenario… Porque además de ser una artista increíble, es una persona maravillosa. No las hay más".

El concierto de Valeria Castro, ante 8.400 personas, da la bienvenida a un nuevo año musical, dejando momentos que quedaran en el recuerdo de sus fans.