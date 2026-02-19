Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Total normalidad para la reina Camilla: acude como si no pasara nada a un acto horas después de la detención del expríncipe Andrés
Influencers y Celebrities

Total normalidad para la reina Camilla: acude como si no pasara nada a un acto horas después de la detención del expríncipe Andrés

El hermano de Carlos III ha sido detenido esta mañana por "sospecha de mala conducta en cargo público"

Marina Prats
La reina Camilla en un acto con el concierto de la Sinfonia Smith Square Orchestra este jueves.GTRES

A primera hora de este jueves, varios coches de la policía acudían a Sandringham y detenían al expríncipe Andrés en el día de su 66º cumpleaños bajo "sospecha de mala conducta en cargo público" en plena relación con el caso Epstein. Sin embargo, unas horas después de la detención del que fuera duque de York, la reina Camilla parecía totalmente ajena al terremoto que supone para la monarquía y salía con total normalidad a cumplir con su agenda de compromisos.

Concretamente, acudió a un concierto a la hora del almuerzo de la Sinfonia Smith Square Hall de Londres, en su sede en la Iglesia Plaza de San Juan en Westmister, Londres, asociación de la que es "patrona real" desde 2003. La reina fue recibida con un abrazo y un ramo de flores blancas, totalmente ajena aparentemente a lo que estaba ocurriendo en Norfolk.

  Camilla en el acto celebrado este jueves en el Sinfonia Smith Square Orchestra.GTRES

A primera hora, las imágenes de los vehículos policiales aparecían en medios como Mail Online. Sin embargo, no fue hasta las 11:00h cuando se conoció la noticia por parte de la BBC. 

El arresto habría tenido lugar después de que la policía de Thames Valley dijera que "estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del ex príncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein".

"Como parte de la investigación, este jueves hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", han señalado las fuerzas de seguridad a través de un comunicado.

Carlos III manifiesta su colaboración con la ley

Apenas dos horas después de conocerse la noticia, Carlos III emitía un comunicado sobre la detención de su hermano en el que reiteraba su apoyo a la justicia. "He conocido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", comienza diciendo en el comunicado que han publicado medios como la BBC.

En su comunicado, el monarca ha reiterado su confianza en la justicia y ha vuelto a reiterar su voluntad de facilitar el proceso policial y judicial, como ya hizo hace unas semanas. "Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación plenos y sinceros", ha señalado. "Permítanme afirmarlo claramente: la ley debe seguir su curso", ha recalcado.

Marina Prats
