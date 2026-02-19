Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una divulgadora de Historia explica cómo suele ser el primer contacto de los jóvenes con la figura de Franco y es ver para creer
Virales
Virales

Una divulgadora de Historia explica cómo suele ser el primer contacto de los jóvenes con la figura de Franco y es ver para creer

"Así empiezan", advierte. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El dictador Francisco Franco, en una imagen de archivo.
El dictador Francisco Franco, en una imagen de archivo.Getty Images

La figura de Francisco Franco está de moda entre los jóvenes, como demustra un dato que lleva meses provocando discusiones: según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos. 

Josefine Table, divulgadora de Historia, ha tratado de responder en una entrevista en Faro de Vigo a por qué esa fascinación de muchos jóvenes por la figura de Franco. La experta subraya, que para empezar, avisa de que "ha habido una dejadez institucional de instituciones y gobiernos que no han priorizado la memoria histórica en los currículos escolares".

"Lo que estamos viendo es una consecuencia de un país que quiso construir una Transición a través del olvido. El resultado es que muchos jóvenes no tienen nociones de lo que supuso el franquismo, ni siquiera de quién fue Franco", lamenta antes de avisar: "Esa educación la están recibiendo ahora por redes sociales y su primer acercamiento puede ser un vídeo que les parece divertido de Franco. Así empiezan...".

"No lo hacen de una forma ideológica"

Table advierte de que la consecuencia más grave de eso es que "muchos jóvenes se están politizando sin ser conscientes de lo que está sucediendo": "No lo hacen de una forma ideológica, sino más identitaria: compartir ese tipo de vídeos significa formar parte del grupo de amigos, de dinámicas lúdicas y festivas".

También el Gran Wyoming ha apuntado en esa misma dirección en unas declaraciones a InfoLibre, en las que ha señalado que "la generación Z es un producto de la sociedad: "Aquí ha habido, va hacer ya casi un siglo, desde el año 36, que no se ha enseñado en ningún sitio. Y cada vez que se dice: cuándo vamos a hablar de esto, se habla de reabrir heridas".

Una generación entera en la "desinformación absoluta"

El humorista ha subrayado que se trata de "una generación que ha vivido en la desinformación absoluta de su historia, de su pasado reciente, y como consecuencia es lo que es".

"Al parecer, un 25% dice que con Franco se vivía mejor. Yo sí emitiría un juicio negativo sobre esa apreciación. Ahora, ¿que son responsables de ello? Si no tienen una opción alternativa y nadie les ha contado en qué consistió realmente aquella masacre... pues bueno, es lógico que algunos piensen así", ha avisado.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales