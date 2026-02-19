Una divulgadora de Historia explica cómo suele ser el primer contacto de los jóvenes con la figura de Franco y es ver para creer

La figura de Francisco Franco está de moda entre los jóvenes, como demustra un dato que lleva meses provocando discusiones: según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Josefine Table, divulgadora de Historia, ha tratado de responder en una entrevista en Faro de Vigo a por qué esa fascinación de muchos jóvenes por la figura de Franco. La experta subraya, que para empezar, avisa de que "ha habido una dejadez institucional de instituciones y gobiernos que no han priorizado la memoria histórica en los currículos escolares".

"Lo que estamos viendo es una consecuencia de un país que quiso construir una Transición a través del olvido. El resultado es que muchos jóvenes no tienen nociones de lo que supuso el franquismo, ni siquiera de quién fue Franco", lamenta antes de avisar: "Esa educación la están recibiendo ahora por redes sociales y su primer acercamiento puede ser un vídeo que les parece divertido de Franco. Así empiezan...".

"No lo hacen de una forma ideológica"

Table advierte de que la consecuencia más grave de eso es que "muchos jóvenes se están politizando sin ser conscientes de lo que está sucediendo": "No lo hacen de una forma ideológica, sino más identitaria: compartir ese tipo de vídeos significa formar parte del grupo de amigos, de dinámicas lúdicas y festivas".

También el Gran Wyoming ha apuntado en esa misma dirección en unas declaraciones a InfoLibre, en las que ha señalado que "la generación Z es un producto de la sociedad: "Aquí ha habido, va hacer ya casi un siglo, desde el año 36, que no se ha enseñado en ningún sitio. Y cada vez que se dice: cuándo vamos a hablar de esto, se habla de reabrir heridas".

Una generación entera en la "desinformación absoluta"

El humorista ha subrayado que se trata de "una generación que ha vivido en la desinformación absoluta de su historia, de su pasado reciente, y como consecuencia es lo que es".

"Al parecer, un 25% dice que con Franco se vivía mejor. Yo sí emitiría un juicio negativo sobre esa apreciación. Ahora, ¿que son responsables de ello? Si no tienen una opción alternativa y nadie les ha contado en qué consistió realmente aquella masacre... pues bueno, es lógico que algunos piensen así", ha avisado.