Elvira Lindo cuenta lo que pasa ahora cuando habla bien de España: dice mucho de cómo está el país

La escritora Elvira Lindo ha contado en La Ventana de Carlos Francino, en la SER, lo que ha notado que ocurre en la actualidad cuando alguien habla bien de España y dice mucho de la situación que vive el país en cuanto a polarización.

Ha afirmado de primeras Francino que España es un país que hace autocrítica con su historia, con su presente y su pasado: "Incluso a veces exageradamente autocríticos, puede ser. Puede ser que nos flagelemos por encima de nuestras posibilidades".

"Ahora, si hablas bien de España, o de más o menos que este país en este desastre mundial está saliendo a flote es que en estos momentos eres Sanchista. No puedes hablar bien de tu país", ha expresado sorprendida Lindo.

Ha contado la escritora que ha estado unos días fuera de España, concretamente en Londres, y se ha dado cuenta de que el país ahora "es apetecible" y la gente quiere visitarlo.

"Les da la impresión de que ha sido valiente con lo que está pasando en la guerra de Irán", ha añadido. Lindo ha comentado que no le gusta el lado destructivo de España "que tiene que ver con la política partidista que con otra cosa".

"Yo no me llevaría la mano al corazón defendiendo mi país, porque eso es rancio y hortera. Yo soy patriota pagando mis impuestos, queriendo la cultura, la gente y la comida. Tengo recuerdos y paisajes que van en mi corazón", ha apostillado.

¿Cómo ven a España fuera?

La reciente posición de España con respecto a la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos y por Israel ha hecho que Pedro Sánchez gane puntos como líder mundial. Parece, en ocasiones, que el presidente del Gobierno de España está mejor valorado fuera de las fronteras que dentro.

Japón, Turquía, Italia, Francia y numerosos países de Europa han mostrado en redes sociales el apoyo a Sánchez por oponerse a las políticas de Donald Trump, que en más de una ocasión ha criticado la falta de ayudas de España.

Por poner un ejemplo económico, en Austria, país poco sospechoso de ser socialcomunista, el medio Kurier dijo hace unos meses que España ha pasado de ser "uno de los niños más problemáticos del euro después de que estallara allí la burbuja inmobiliaria" a ser el país que más crece de la zona euro por encima de Alemania, Francia e Italia.