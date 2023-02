'As bestas' triunfa en los Goya en una gala marcada por la muerte de Carlos Saura

Noche bestial para Rodrigo Sorogoyen y todo el equipo de As bestas en los Goya 2023. La cinta se ha llevado el premio gordo, el de Mejor película, además de el de Mejor dirección y así hasta sumar nueve galardones en una gala que ha estado marcada por el fallecimiento de Carlos Saura.

Tanto ha gustado la película en la Academia de Cine que Denis Ménochet se ha llevado el premio a Mejor actor por As bestas en una de las candidaturas más abiertas, mientras que Laia Costa ha confirmado los pronósticos y ha conseguido la estatuilla a Mejor actriz por su retrato de una madre primeriza en Cinco lobitos.

Consulta aquí la lista completa de ganadores.

En las categorías de reparto no ha habido sorpresas y se ha repetido el mismo esquema que en las principales: Luis Zahera y Susi Sánchez se han llevado el premio por As bestas y Cinco lobitos respectivamente. La actriz ha aprovechado su discurso para pedir igualdad para las mujeres en el mundo del cine, pidiendo colaboración a los hombres. "Somos la mitad, la otra mitad sois vosotros. Tenemos muchas cosas que dar y ofrecer y tenemos que estar codo con codo con vosotros", ha manifestado.

Modelo 77 ha sido la segunda cinta más premiada de la noche con cinco cabezones, mientras que Alcarràs, una de las grandes películas del año y ganadora del Oso de Oro en Berlín se ha ido de vacío.

El gran homenaje a Carlos Saura

La gala ha empezado con un sentido homenaje a Carlos Saura. El director iba a recoger el Goya de Honor pero falleció este viernes en su domicilio de Madrid. Carmen Maura, protagonista de ¡Ay, Carmela! ha sido la encargada, entre lágrimas, de presentar el galardón y entregárselo a su viuda, Eulalia Ramón y a dos de sus hijos, Antonio y Ana, aunque el cineasta pudo recibir la estatuilla en su casa hace unos días.

"Nuestro padre se fue ayer trabajando hasta el último minuto", manifestó su hija Ana, que expresó el deseo de su padre de destacar que "la Cultura es lo más importante que tenemos", ganándose el aplauso del público. "Es nuestro legado y nuestro futuro y es por lo que ha luchado toda su vida", añadió. Eulalia Ramón también tuvo unas palabras para todo el personal sanitario que cuidó de Saura en sus últimas semanas, haciendo una petición: "La Sanidad Pública se merece que la cuiden tal y como el personal nos cuida a nosotros".

Su viuda leyó una carta escrita por el director, consciente de que no recibiría el Goya ante sus compañeros de profesión en Sevilla, a los que agradeció el galardón, especialmente al presidente de la Academia, Fernández Méndez-Leite. "Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy", escribió Saura, que se definió a sí mismo como una "estrella errante". "Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras", han sido las últimas palabras del director en voz de su mujer.

En el homenaje, donde se ha repasado la filmografía de Saura, tampoco ha faltado la nota musical con Natalia Lafourcade, que ha interpretado Por qué te vas, la popular canción de Jeanette que formó parte de la banda sonora de Cría cuervos, dejando una escena memorable del cine español.

Durante las más de tres horas de gala se han sucedido las alusiones, recuerdos y palabras en homenaje al director, que ha dejado huella en muchos de los premiados esta noche.

La alfombra roja plagada de estrellas

La alfombra roja ha vuelto por todo lo alto a Sevilla dejando looks de alto impacto como el traje de Saint Laurent de Milena Smit o el conjunto de de neón de Ingrid García-Jonsson. No han faltado estrellas como Laia Costa, Penélope Cruz que ha cambiado Chanel por Dolce&Gabbana, Juliette Binoche vestida de Paco Rabanne o Vicky Luengo.

Leticia Dolera ha sorprendido vistiendo un bañador con una falda de organza de seda incorporada mientras que Blanca Portillo ha sido una de las pocas en apostar por el color con un vestido verde rematado con flecos y accesorios fucsias. Luna Pamies, protagonista de El Agua, ha sido una de las más arriesgadas con un mono azul de Alaïa.

De la precariedad a la diversidad, las reivindicaciones de la gala

Veinte años después de la gala del 'No a la guerra', en una ceremonia de los Goya no podían faltar las reivindicaciones, empezado por los presentadores. "Solo un 8% de los actores y actrices podemos vivir de esto", ha denunciado Antonio de la Torre, que ha recordado que "la precariedad existe" en el mundo del cine y en miles de hogares españoles en los que muchas personas no pueden cumplir sus sueños. Clara Lago, por su parte, ha celebrado el cine hecho por mujeres "que suman perspectivas y una industria justa".

Telmo Irureta, ganador del Goya al Mejor actor revelación por La consagración de la primavera, ha reivindicado en su discurso la sexualidad de las personas con discapacidad. "Nosotros también existimos y nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo", defendió ante la ovación del patio de butacas.

Esa diversidad también la ha reivindicado Laura Galán, ganadora a actriz revelación y protagonista de Cerdita, que ha querido dedicar el premio a todas las personas que sufren acoso por su cuerpo: "Vosotros no tenéis la culpa, no hay nada malo en vosotros y en vosotras".

A lo largo de toda la gala, presentadores y premiados se han sumado a la viuda de Carlos Saura y han reivindicado la Sanidad Pública, la necesidad de protegerla y de reforzarla para dar respuesta a los problemas de salud mental que no dejan de crecer. "Hoy que ya es domingo, hay una manifestación a las 12 para la Sanidad Pública", recordó Jordi Évole al presentar el premio a la Mejor película documental.

La necesidad de cuidar la Cultura y las salas de cine, que atraviesan una fuerte crisis, también se han defendido en una gala en la que se ha agradecido una y otra a vez a los espectadores que acudan a las salas. "No puede ser que hacer música esté reservado para la gente privilegiada", ha lamentado Olivier Arson, premiado con el Goya a la Mejor música original por As bestas, sobre las dificultades de los oficios culturales.

También se han escuchado una tras otra las reivindicaciones de los trabajadores de la industria del cortometraje y del propio presidente de la Academia de considerar el corto como una forma de arte cinematográfico más. De hecho, han sido varios los invitados que han portado la chapa con el lema 'El corto es cine'.

Del recuerdo a Lola Flores y Agustí Villaronga al Goya Internacional de Juliette Binoche

Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Lola Flores, la Academia de Cine no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar a la irrepetible artista. Ha sido su hija, Lolita, la encargada de cantar Pena, penita, pena sobre el escenario.

Los premios también han celebrado a Juliette Binoche, que se ha llevado el Goya Internacional presentado por Isabel Coixet, que la dirigió en Nadie quiere la noche. "Este Goya no es para mí, es para el ardiente deseo que me invade, para el fuego que me habita pero que no me pertenece. Solo soy un instrumento de este ardiente deseo", ha declarado la actriz en su discurso. Tampoco ha querido olvidarse de Carlos Saura, tarareando Por qué te vas, una canción que ha confesado la persigue desde que vio la escena de Cría cuervos en su infancia y quedó prendada de los ojos de Ana Torrent.

Además de la muerte de Saura, el cine español se enfrentó hace unos días a la muerte de Agustí Villaronga, director de películas como Pa negre. Ha sido el actor Fernando Esteso, encargado de presentar el Goya al Mejor corto documental, quien ha recordado al cineasta y su particular sentido del humor. Blanca Portillo y Nora Navas también han querido dedicar un momento al director.