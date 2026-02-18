Paula Badosa da una respuesta digna de Grand Slam a un tuitero que la ha llamado irrespetuosa por retirarse lesionada 

La tenista Paula Badosa ha respondido de una forma ejemplar a través de su perfil en la red social de X a un tuitero que le reprochaba su retirada en pleno partido del torneo WTA 1.000 de Dubái tras una lesión. Este usuario la había calificado de "irrespetuosa".

Este martes Badosa, que había arrasado molestias en la cadera en las últimas semanas, se vio obligada a retirarse durante su encuentro de segunda ronda ante la ucraniana Elina Svitólina. La tenista española había perdido el primer set por 4-6 a pesar de haber arrancado con un 4-1 favorable. En ese momento y cuando parecía que todo le iba de cara se vio aquejada de nuevos problemas físicos y acabó perdiendo esa manga y retirándose del partido.

Ante este nuevo abandono de la tenista de Begur, que es el número 37 en toda su carrera profesional, un usuario de X decidió atacarla con un mensaje publicado en la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

"Paula Badosa es muy irrespetuosa con el tenis, no puede retirarte de todos los torneos", afirmó. Ella no se ha cortado y le ha contestado con rotundidad.

La contestación de Badosa

Badosa ha comenzado diciéndole que "no tienes idea de lo que es vivir con una lesión crónica y aun así seguir adelante". "Despertarse cada día sin saber cómo responderá el cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y dándolo todo incluso cuando es tan difícil", ha detallado.

"Créeme, soy la primera que sufre dolor y tiene pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones todos los días, y para mí, después de todo, pisar una cancha de tenis, siempre vale la pena. Así que seguiré intentándolo. Porque la clave está en intentarlo y eso no cambiará. Siempre lo intentaré una vez más", ha reconocido.

Badosa ha sentenciado que sigue jugando por "pasión" y por ella misma y ha confirmado que así va a ser: "Si hay un 1% de probabilidades de seguir adelante, lo aprovecharé. Así es como veo y entiendo la vida".

La exnúmero 2 del mundo también le ha recordado que si no le gusta no tiene que seguirla y ha ratificado que va a seguir en la pelea: "Lamento informarte que no me jubilaré, así que me seguirás viendo por un tiempo. Cambia de canal la próxima vez".

"De igual forma quiero agradecer a quienes siempre me apoyan, pase lo que pase. Gracias por acompañarme en este camino y perdón por haceros por momentos tan difíciles. Ojalá pronto salga el sol", ha deseado.

Un mensaje en pro de la salud mental

Además, la tenista ha pedido un mayor respeto, ya que luego siempre se pide que hay que cuidar la salud mental, pero que con tuits de este estilo es algo que va en contra de ese movimiento.

"Para mí, la única falta de respeto aquí es abrir estas redes sociales y leer mensajes como este. Luego nos quejamos si vemos a jugadores o personas sufriendo o con problemas de salud mental, pero al fin y al cabo no me sorprende la cantidad de odio y 'expertos' que tenemos aquí", ha concluido.