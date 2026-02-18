Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un ministro israelí ya pide migraciones forzosas a los tres días del plan para anexionar tierras en Cisjordania
El también líder del Partido Sionista Religioso, Belazel Smotrich, asegura que es la única "solución a largo plazo", en referencia a una nueva violación del derecho internacional en forma de expulsión de palestinos en el territorio reconocido por la ONU y los 'Acuerdos de Oslo'.

El ministro de Finanzas israelí y líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, en una imagen de archivo en la Knéset.
El ministro de Finanzas israelí y líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, en una imagen de archivo en la Knéset.Chip Somodevilla / Getty Images

Apenas han pasado tres días desde que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, diese el primer visto bueno al plan que le permitirá designar zonas de la Cisjordania ocupada como "propiedad del Estado [de Israel]", lo que en la práctica supone la anexión de tierras reconocidas como palestinas en virtud de los acuerdos y el derecho internacional. Este miércoles, el ministro de Finanzas y líder del ultra Partido Sionista Religioso, Belazel Smotrich, ha reclamado lo que ya había venido pidiendo para los habitantes del otro enclave palestino ocupado, la Franja de Gaza. Que los palestinos se marchen.

"No hay otra solución a largo plazo", ha proclamado el político de extrema derecha en una intervención con marcado carácter electoralista. Aunque los próximos comicios deberán celebrarse dentro de varios meses, en octubre, Smotrich se ha referido a los deberes del próximo Ejecutivo israelí, con la duda de si el Likud de Netanyahu necesitará de nuevo de los ultras para poder gobernar y en un momento en el que las encuestas no acompañan a su formación.

Smotrich ha asegurado que ese futuro Gobierno debe "destruir la idea de un estado terrorista árabe", pero no solo eso, para ello también debe continuar actuando en el plano jurídico y "finalmente, cancelar formal y prácticamente los malditos Acuerdos de Oslo y emprender el camino hacia la soberanía, fomentando al mismo tiempo la migración, tanto desde [la Franja de] Gaza, como desde Judea y Samaria". 

Por Judea y Samaria se refiere a la Cisjordania ocupada, puesto que son los nombres de las provincias bíblicas que también reclaman como parte del 'Gran Israel'. Si bien el movimiento colono que clama por volver a instalarse en Gaza se había visto reforzado por la destrucción del enclave tras los atentados del 7-O de Hamás y por el proyecto de convertir la Franja en una marina con resorts y casinos, la realidad es que es la primera vez que se pide expresamente para la Cisjordania que los israelíes ya ocupan militarmente desde 1967.

Un Smotrich en horas bajas busca el aplauso colono

Cabe señalar que el espacio escogido por Smotrich para realizar esta serie de afirmaciones y propuestas no ha sido para nada casual. Lo ha hecho en un encuentro con líderes de los asentamientos locales, es decir, ante colonos. El mismo ministro que desbloqueó un plan enterrado en un cajón hace 20 años para ampliar las colonias ilegales en Jerusalén, en la denominada zona E2, ya había anticipado que el objetivo pasaba por impedir que se forme un futuro Estado palestino.

También cabe señalar que, según las encuestas del Times of Israel, el Partido Sionista Religioso no atravesaría su mejor momento de cara a los futuros comicios. De materializarse dichas proyecciones, no está garantizada su representación en la Knéset, puesto que tanto podrían alcanzar el mínimo del umbral para entrar en dicho Parlamento israelí o quedarse fuera.

