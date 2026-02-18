La Policía Nacional avisa: si tu contraseña aparece en este listado, cámbiala cuanto antes

Un momento del vídeo de la Policía Nacional sobre las contraseñas.

Las contraseñas son una de las principales barreras contra estafas, robos y delitos cibernéticos. ¿El problema? Que mucha gente no pone todo el interés que debería en ellas y acaba creando algunas que son muy inseguras.

Por eso, la Policía Nacional ha elaborado un ránking de las peores contraseñas, que a su vez son algunas de las más habituales.

El Cuerpo explica en un vídeo distribuido en sus redes sociales que una contraseña fuerte "debe ser larga (al menos 8 o 10 caracteres), impredecible para un robot, y no ser imposible de recordar para ti".

Crea una buena contraseña, paso a paso

"Te proponemos una contraseña segura. Crea una frase de seguridad que sólo tú conozcas. Por ejemplo: 'Mi perro Simba usa calcetines en invierno'. Ahora, sustituye algunas letras por símbolos y números y combina mayúsculas y minúsculas. Y, para ir un paso más allá, activa la autenticación en dos factores", explica una portavoz de la Policía.

"De esta forma, para acceder a tus cuentas además de la contraseña, necesitarás un código temporal que sólo llegará a tu teléfono móvil. Las contraseñas no están para representarte. Están para protegerte", advierte el Cuerpo.

El listado de las peores contraseñas

Por tanto, si tu contraseña figura en este listado, lo mejor es que la cambies cuanto antes:

123456

admin

password

Simba (🐶)

Ana123

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) explica que las reglas mnemotécnicas son herramientas mentales muy útiles para construir contraseñas fuertes y únicas.

Consejos para recordar tu contraseña segura

"Estas estrategias se basan en la memoria y la asociación de ideas para generar combinaciones robustas y difíciles de descifrar". Y da un ejemplo: