Nathy Peluso recuerda cómo la música la "rescató": "Si no me rescato yo, ¿quién me va a rescatar?"

Nathy Peluso puso a bailar salsa a todo el Movistar Arena en su concierto final de su gira Grasa celebrado este martes 17 de febrero. La de Buenos Aires demostró su versatilidad sobre el escenario pasando del rap a la salsa, la bachata o el trap haciendo repaso a algunos de sus grandes hits como Delito, Ateo, Sana Sana o su sesión con Bizarrap, pero también a los temas de su nuevo EP Malportada, con esta salsa homónima o ese A caballo.

Durante su recital de dos horas, Peluso hizo un importante alegato por la música y recalcó que sin ella, su vida "no tendría sentido". "Gracias por permitirme hacer este ritual del amor, de la verdad, de la consciencia cada vez que subo a un escenario, de mi don. Una de las personas que me han dado la oportunidad de cantarles, que se prioricen, que se escuchen", dijo en una suerte de discurso motivacional en su interludio desde un sillón en la pasarela del escenario. "Sin música la vida sería tan aburrida, tan vacía, tan silenciosa", señaló.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó cuando la argentina se sinceró sobre el momento que compuso El día que perdí mi juventud, incluida en su último disco, Grasa.

"Esta canción la compuse cuando estaba perdida. Me senté, escuché la naturaleza, me escuché a mí, y me dije que me tenía que rescatar. Porque, si no me rescato yo, ¿quién me va a rescatar?", declaró sobre este tema.

No es la primera vez que la artista habla así de esta canción. En una entrevista publicada en la revista Mundo Diners, señaló que tuvo una sensación "casi mística" al componerla. "Cuando doy con algo me digo: “Lo toqué”. Es como tocar a Dios, pero cuesta mucho. Son momentos. Escribí El día que perdí mi juventud sola, de madrugada. Sentía que llegaba algo muy fuerte, como cuando tienes ganas de vomitar. La sensación es extrema: difícil de habitar y liberadora", señaló entonces.

El momento "tierra trágame" de Nathy Peluso en pleno concierto

Durante el concierto, donde Peluso hizo un despliegue escénico arrebatador, también hubo un momento "tierra trágame", donde precisamente su energía a la hora de bailar le jugó una pequeña mala pasada, que ella misma se tomó con humor.

Fue cuando llegó una de sus canciones más celebradas por el público: Delito, con una versión más orquestal que aprovechó cada percusión para un golpe de cadera, cuando en uno de ellos, la gorra ladeada con plumas se le cayó. "Se me voló la peluca, lo viste", dijo después de que perdiese parte de su atuendo.