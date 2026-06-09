Carmen Machi, contundente tras su aplaudida aparición en 'La Casita' de Bad Bunny: "No estás ahí para verle el culo"

Tras cada una de las, hasta ahora, seis fechas de Bad Bunny en Madrid, una de las noticias más comentadas es quién ha aparecido en esa polémica Casita. Ese escenario B donde se mezclan fans elegidos del público, famosos, tiktokers e influencers con bailarines del artista es el espacio donde el puertorriqueño lleva a cabo la parte de más "perreo" de su concierto y está expuesta al escrutinio de los asistentes (y no asistentes) a través de las pantallas del estadio y los vídeos compartidos en redes sociales.

Este domingo en su concierto, al que acudieron la princesa Leonor y la infanta Sofía, la invitada más aplaudida de La Casita fue la actriz Carmen Machi, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía y protagonista, entre otras muchas producciones y obras teatrales, de la serie Aída.

De hecho, Machi acudió a La Casita junto a otros dos icónicos protagonistas de la ficción, Paco León y Canco Rodríguez, con quien recientemente ha vuelto a reencontrarse en la película homenaje a la serie dirigida por León, Aída y vuelta.

La intérprete recibió toda una ovación del público gracias a su natural baile, lejos de las poses o de pensar que las cámaras del estadio le estaban grabando. Sobre la reacción del público y su experiencia en La Casita, ella misma se ha pronunciado en declaraciones con El Mundo.

Lejos de las críticas que han recibido algunos asistentes al exclusivo escenario sobre querer llamar la atención del artista, Machi dejó claro al citado medio que quien va "no lo hace por eso que dicen de ver el culo del cantante o para que se te vea; eso son subnormalidades". "El que va a La Casita lo hace porque compartes con él un trozo de un artista icónico", ha señalado.

Asimismo, la actriz ha ensalzado la experiencia que vivió en el concierto y el vínculo que mantiene con la música de Benito, ya que, tal y como ha contado a El Mundo, viajó a Puerto Rico junto al elenco de Aída para promocionar la película justo cuando el artista acababa de actuar en la Super Bowl.

"La verdad es que para mí fue una maravilla estar ahí porque admiro profundamente a esta persona", ha recordado. "Es muy emocionante ver a esta persona icónica, que para mí lo es, a tres centímetros de ti cantando canciones que tú cantas en tu casa", ha añadido.