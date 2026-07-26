La plaza más grande del mundo mide 1,1 millones de metros cuadrados: cabrían 91 plazas de San Marcos

Construida sobre terrenos ganados al mar a finales de los años noventa, combina simbolismo, arquitectura monumental y una fuente musical que lanza chorros de agua de hasta 88 metros de altura.

Cuando se habla de grandes plazas, suelen venir a la mente lugares emblemáticos como la Plaza de San Marcos de Venecia, la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza Roja de Moscú. Sin embargo, ninguna de ellas puede competir en dimensiones con la plaza Xinghai, en la ciudad china de Dalian, considerada la plaza urbana más grande del mundo. Como no, un récord más chino, unido a los de ingeniería, arquitectura, tecnología...

Con una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados, este gigantesco espacio público rompe cualquier referencia habitual. Para hacerse una idea de su tamaño, en ella cabrían aproximadamente 91 plazas de San Marcos. Incluso la Piazza Carlo di Borbone, en Caserta (Italia), la mayor del país con unos 130.000 metros cuadrados, tendría espacio para multiplicarse más de ocho veces dentro de Xinghai.

Una plaza construida sobre terreno ganado al mar

La plaza se encuentra en Dalian, una importante ciudad portuaria de la provincia china de Liaoning, bañada por el Mar Amarillo.

Su nombre, Xinghai, significa literalmente "mar de estrellas", una denominación que refleja tanto su proximidad al mar como la enorme amplitud del recinto.

El proyecto se levantó a finales de la década de 1990 sobre terrenos ganados al mar mediante rellenos artificiales, una actuación urbanística que coincidió con dos acontecimientos simbólicos para China: el centenario de la fundación de Dalian y la reintegración de Hong Kong al país en 1997.

Desde entonces, la plaza se ha convertido en uno de los grandes espacios públicos del noreste de China y en uno de los principales símbolos de la ciudad.

Cada medida tiene un significado

Más allá de sus dimensiones, Xinghai fue diseñada con una fuerte carga simbólica. El círculo interior tiene un diámetro de 199,9 metros, una referencia al primer centenario de Dalian, mientras que el anillo exterior alcanza los 239,9 metros, una alusión al quinto centenario de la ciudad, que se celebrará en el año 2399.

En el centro de la plaza destacan 999 losas de mármol rojo procedente de Sichuan, decoradas con representaciones del zodiaco chino, las estaciones y diferentes divisiones del calendario tradicional.

El recorrido hacia el mar está marcado por 1.000 huellas de cobre, correspondientes a vecinos nacidos entre 1899 y 1999, que conducen hasta un monumento con forma de libro abierto concebido como homenaje a la historia de la ciudad.

Una fuente capaz de lanzar agua a 88 metros

Cuando cae la noche, la plaza cambia completamente de aspecto. Desde 2017, Xinghai cuenta con una fuente musical de 140 metros de diámetro, considerada una de las mayores de China.

El sistema es capaz de impulsar chorros de agua de hasta 88 metros de altura, sincronizados con iluminación y música, convirtiendo el centro de la plaza en un gran espectáculo al aire libre.

El conjunto queda enmarcado por los rascacielos del distrito financiero, hoteles de gran altura y el puente que cruza la bahía, formando uno de los paisajes urbanos más reconocibles de Dalian.

Un espacio pensado para reunir a miles de personas

Además de su función como atractivo turístico, la plaza acoge durante todo el año festivales, conciertos, celebraciones oficiales, exhibiciones deportivas y actos multitudinarios.

Su enorme superficie permite recibir simultáneamente a decenas de miles de personas, algo prácticamente imposible en la mayoría de plazas históricas europeas, concebidas para una escala urbana muy diferente.

Precisamente esa diferencia resume el contraste entre ambos modelos. Mientras las grandes plazas del continente europeo nacieron como centros comerciales, religiosos o administrativos rodeados de edificios históricos, Xinghai fue diseñada como un inmenso espacio ceremonial abierto al mar, donde la monumentalidad y la planificación urbanística moderna sustituyen al trazado tradicional de las ciudades.

Ese carácter descomunal es el que ha convertido a Xinghai en un referente mundial de la arquitectura urbana contemporánea y en una de las plazas más fotografiadas de China.