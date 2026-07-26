⁠La ciudad francesa que pide a sus influencers que dejen de enseñar su lago: "Debemos desaturar ciertos lugares"

La masificación turística no es un fenómeno social que afecta exclusivamente a España. Ciudades tales como Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, entre otras, padecen esta situación cada año. No obstante, la problemática se extiende al ámbito internacional; varias naciones europeas afrontan circunstancias similares.

Un claro ejemplo de ello es Francia. En el país 'galo', más concretamente en Annecy, una ciudad ubicada al sureste del territorio francés, el turismo masivo está haciendo de las suyas. Así lo informa el diario Le Monde, a través de uno de sus más recientes artículos.

La temporada veraniega ha atraído a una enorme cantidad de turistas, a tal punto que los puntos emblemáticos de la metrópoli, tales como el lago, se han convertido en zonas prácticamente intransitables. Además, el diario vivir de los locales se está viendo gravemente afectado.

Aurélien Soustre es uno de ellos y no esconde su precipitación respecto al tema. El hombre subraya la compleja situación que le ha representado la presencia de pisos turísticos en el edificio en que reside. “Hay uno para seis personas, con suelo de madera. Dado el ruido que hace, a veces me dan ganas de sacar un rifle y disparar al techo”, se queja.

La estrategia implementada por parte del alcalde

El alcalde de Annecy, Antoine Arman, hace hincapié en la relevancia que tiene la industria turística como motor económico de la ciudad. Sin embargo, es consciente de las complicaciones que está causando el gran número de personas que visitan la urbe anualmente.

“Es una parte extraordinariamente importante de nuestra economía. En los próximos años, el número de turistas y los riesgos de masificación seguirán creciendo. Necesitamos reducir la masificación en ciertas zonas”, sostiene el regidor.

De cara a lograr dicho objetivo, Arman se ha reunido con un grupo de aproximadamente 80 influencers de la región. De esta manera, el alcalde pretende destacar las actividades culturales y deportivas disponibles para los residentes, y así mismo animar a los creadores de contenido a hablar de otros lugares además del lago y el casco antiguo de Annecy, sitios que ya gozan de gran popularidad, en sus redes sociales.