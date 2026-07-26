Un estudio con 120 millones de trayectos calcula cuánto tiempo realmente corriendo por encima del límite con el coche: 54 segundos al día

Respetar los límites solo añadiría, de media, 54 segundos diarios a los desplazamientos de cada conductor, algo más de seis minutos a la semana.

Pisar el acelerador porque llegas tarde al trabajo y no tienes prisa por recoger a los niños puede darte una falsa sensación de estar ganando tiempo. Un estudio de la Universidad de Minnesota, elaborado a partir de 120 millones de trayectos en coche, ha calculado cuánto ahorra realmente un conductor cuando supera los límites de velocidad: apenas 54 segundos al día.

La investigación, publicada en julio de 2026 en la revista científica Communications Sustainability, concluye que circular a la velocidad permitida solo alargaría los desplazamientos algo más de seis minutos por semana y alrededor de 27 minutos al mes. A cambio, permitiría reducir el consumo de combustible, las emisiones y el riesgo asociado a una conducción más rápida.

54 segundos para un recorrido diario de 46 kilómetros



Los investigadores analizaron información correspondiente a 120 millones de viajes realizados en Estados Unidos en 2021. La muestra procedía de cuatro miércoles de ese año e incluía carreteras con límites de al menos 45 millas por hora, unos 72 kilómetros por hora.

Para realizar los cálculos, combinaron los datos reales de conducción con la red nacional de carreteras, los límites establecidos en cada tramo y la información sobre elevación del Servicio Geológico de Estados Unidos.

La distancia diaria media utilizada en el modelo fue de 28,6 millas, aproximadamente 46 kilómetros. En ese recorrido, eliminar todos los momentos en los que se superaba la velocidad permitida solo añadía 54 segundos al tiempo total. "Si tu objetivo es recortar un minuto de tu trayecto, entonces tienes que conducir rápido", explicó William Northrop, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota y coautor del trabajo, y publicado en el Daily Mail.

Pero añadió otro matiz: "Si tu objetivo es llegar a tu destino de forma segura y ahorrar combustible, podrías conducir por debajo del límite de velocidad".

Casi la mitad de los viajes incluyeron algún exceso de velocidad



Aunque el beneficio temporal es pequeño, superar los límites fue una conducta frecuente en los desplazamientos estudiados. El 43% de los trayectos incluyó al menos un episodio de exceso de velocidad. Además, los conductores pasaron cerca del 12% de su tiempo al volante circulando por encima del máximo permitido.

El estudio calcula que respetar los límites reduciría entre un 2,4% y un 3% el combustible consumido por los vehículos ligeros con motor de combustión. Puede parecer una cantidad modesta para un solo automóvil, pero la cifra cambia al aplicarla a millones de desplazamientos.

Según las estimaciones realizadas con los precios del combustible de 2021, los conductores estadounidenses podrían ahorrar conjuntamente unos 22 millones de dólares y 6,7 millones de galones de combustible cada día. También se evitaría la emisión diaria de unas 57.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.

"Los vehículos con motor de combustión se han vuelto mucho más eficientes durante las últimas décadas, pero también mucho más potentes. Conducir rápido es ahora más fácil que nunca", señaló Northrop.

Conducir más rápido no siempre permite llegar antes



El resultado no significa que superar el límite nunca reduzca la duración de un trayecto. El estudio calcula el promedio obtenido en millones de viajes y no puede reproducir todas las situaciones posibles.

Además, los propios autores reconocen una limitación: si todos los vehículos circularan más despacio, podrían modificarse los patrones del tráfico y aparecer efectos que el modelo no ha tenido en cuenta.

También hay factores que reducen en la práctica cualquier ventaja obtenida con la velocidad. Semáforos, retenciones, cruces, incorporaciones y vehículos más lentos pueden hacer que dos conductores que han circulado a velocidades diferentes terminen llegando casi al mismo tiempo.

La investigación tampoco analiza calles urbanas con límites inferiores a 72 kilómetros por hora, sino vías rápidas y carreteras donde la resistencia del aire aumenta el consumo de manera especialmente visible cuando se circula más deprisa.

El exceso de velocidad también eleva el riesgo de accidente



El combustible no es el único motivo para levantar el pie. La velocidad reduce el tiempo disponible para reaccionar, aumenta la distancia necesaria para frenar y agrava las consecuencias de una colisión.

Las estadísticas oficiales de Gran Bretaña muestran que superar los límites continúa siendo habitual. En condiciones de circulación fluida, una proporción elevada de turismos, furgonetas y motocicletas circuló por encima de la velocidad autorizada en distintos tipos de vías durante 2024.

Ese mismo año se registraron provisionalmente 1.633 fallecidos y 128.375 víctimas de distinta gravedad en accidentes de tráfico en Gran Bretaña, aunque estas cifras generales incluyen siniestros provocados por causas muy diversas.

El trabajo de la Universidad de Minnesota deja así una cuenta sencilla: correr con el coche puede ahorrar unos segundos, pero obliga a gastar más combustible y asumir un riesgo mayor. En un día normal, la supuesta ganancia apenas llega a un minuto.