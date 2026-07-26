Prueba una ración militar del ejército español pensando que era una de las mejores y acaba cambiando de opinión

Arucinante, un creador de contenido gastronómico especializado en raciones militares y que cuenta ya con más de 5,4 millones de seguidores solo en TikTok (@arucinante), ha probado una ración militar del Ejército español para conmemorar la obtención del segundo Mundial de fútbol de la selección española masculina.

"Hemos ganado el Mundial y qué mejor forma de celebrarlo que probando una de las mejores raciones militares que tenemos en España", ha expresado al principio del vídeo, que acumula casi un millón de visitas en apenas unas horas.

En este caso, se trata del menú A y ha destacado que incluye muchas cosas, al ser una ración de 12 horas. Primero ha enseñado el papel de celulosa, esencial "para limpiarnos cualquier parte de nuestro cuerpo que lo necesite". En cuanto a la comida, contiene albóndigas con tomate, paella valenciana y cóctel de frutas de postre.

No era lo que esperaba

Además, incluye cubiertos y dos bolsas para calentar la comida, una para cada plato. En cuanto a las carencias, señala que faltan complementos como el café, la bebida isotónica o las barritas energéticas, que sí contienen las raciones de otros países.

Una vez echada el agua en la bolsa, la comida ha empezado a calentarse, tanto la paella como las albóndigas: "He dicho que es una de las mejores raciones militares que tiene España, pero me estoy dando cuenta que tiene más carencias de las que yo recordaba".

Sobre la paella ha opinado que, para ser una conserva, "no tiene mala pinta, no nos vamos a poner quisquillosos en una ración militar: "El arroz está duro, de sabor en sí no está mal. Tiene los ingredientes, judías verdes, pollo, que está rico. Lo que le falla es el arroz".

De las albóndigas en salsa de tomate ha concluido que, por su aspecto, "no están tan mal" y que el hecho de que haya albóndigas de diferentes tamaños da la sensación de que son más caseras. Finalmente, cambia de opinión: "Voy a tener que retirar lo de que es una de las mejores, lo tenía como algo más bueno".