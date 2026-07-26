Tadej Pogačar entra en el olimpo de los 5 tours: una victoria de contraste entre Eddy Mercks e Indurain

Tadej Pogačar sigue agrandando su leyenda con el Tour 2026, con salida en Barcelona, y acercándose a lo que parecía imposible: desbancar al belga Eddy Merckx como el mejor ciclista de todos los tiempos, el GOAT. Por de pronto, le ha igualado con los 5 tours de Francia, entrando en los elegidos en la carrera más importante, con Jacques Anquetil, Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Pero antes, la última etapa en París, donde el esloveno quería rubricar con un sexto triunfo, pero se le volvió a escapar como el año pasado: entonces fue Van Aert; hoy Van der Poel, curiosamente ambos el único momento que soltó alguien de rueda a Pogačar aunque hoy vuelve la duda de otro "guiño" magnánimo, en un último kilómetro que parecía de lanzador y no de competir con Van der Poel por la victoria. Sea como fuere, meritorio, pero una anécdota en un corredor que en las clásicas casi siempre bate a esas dos bestias en estos terrenos.

Vamos a lo mollar. El póker se convierte en repóker, tras desposeer hace unos años a Lance Armstrong de sus siete tours por dopaje. Los récords casi extraterrestres del esloveno hacen sospechar, pero por ahora ha pasado limpio una media de control cada tres días, ya que al ganar casi todo lo que corre, está obligado a ello como vencedor.

Pero eso no les basta a los haters y a los que creen que tal dominio y superioridad es aburrido, que no es normal que bata todos los récords de medias, vatios y tiempo en subidas, y además por mucho, a una lista donde gran parte de los corredores tuvieron episodios de dopaje y fueron sancionados y desposeídos de victorias.

Otro tour "fácil" para Pogačar

Pero eso no preocupa al esloveno, que a sus 27 años ha alcanzado los 5 tours de Indurain, en un caso diametralmente opuesto, ya que el navarro se preparó durante varias ediciones, durante más de 10.000 kilómetros de competición francesa, para precisamente a los 27 años explotar y ganar su primer tour. Son dos caras opuestas de la misma moneda, pero en el tour de 2026 Pogačar ha hecho por primera vez del navarro, y no solo de otro contrario como Merckx, que lo quería ganar todo y no perdonaba ni las metas volantes.

¿Aburrido? Muchos dirán que lo de Induráin o los cuatro tours de Chris Froome o los cinco del navarro sí que lo eran, con apenas ataques ni exhibiciones, donde ambos ganaban su renta lo antes posible, sobre todo contra el crono, y luego lo administraban y dejaban ganar etapas al resto.

Pogačar, en cambio, da exhibiciones, anima la carrera, aunque si se lo propone, sea ahora imbatible, dejando incluso a los diez primeros de la clasificación a minutadas, algo de otra época.

Su forma de ganar y un palmarés de ensueño

Pogačar ha seguido la tendencia en sus tours de ganar al menos 4 etapas (en este caso 5), pero la diferencia es que este año ha cedido al menos en dos o tres, que si hubiera querido las hubiera ganado, bien por tener un "aliado" en Evenepoel, que queda segundo en un gran tour donde ha escalado como nunca, bien por ayudar a su pupilo Del Toro en el UAE, su sucesor y del que incluso se ha permitido el lujo de hacerle de gregario para conservar la tercera plaza de podio y el maillot blanco de mejor joven. Una mezcla perfecta entre la ambición de Merckx y la "magnanimidad" de Indurain, que otros criticaban por lo contrario.

Resultado: 26 victorias solo en el Tour; 126 en total durante su carrera; un Giro con 6 etapas ganadas; dos títulos mundiales; 17 clásicas; victorias en todas las pequeñas vueltas más importantes, como Suiza, Tirreno, Romandía o París-Niza. La lista es interminable, y en teoría alcanza ahora su madurez, los mejores años de un ciclista. Aunque parezca imposible que lo pueda hacer, cada año gana más y con más facilidad.

Tadej Pogačar ha ganado cinco etapas en este Tour de Francia, pero "perdonó" por uno o otro motivo, al menos dos o tres. Getty Images

Y ahora qué: corre contra sí mismo

Es cierto que su principal rival, el danés Jonas Vingegaard, que se ha tenido que retirar, le venció dos veces, pero desde entonces no ha podido con él, y cada año la distancia ha sido más obvia, incluido este Tour. Hablamos de una bestia en grandes vueltas, donde nunca se ha bajado del primer o segundo cajón, pero para su desgracia ha coincidido con un corredor probablemente irrepetible.

Pogačar corre contra sí mismo, así que solo él sabe los retos que quiere afrontar, aunque es seguro continuar acumulando clásicas, sobre todo los Monumentos, ser el primero en superar la hasta ahora imposible barrera de los cinco tours, donde todos los grandes fracasaron en su intento de un sexto, y partir de ahí, hay rumores de que se retire relativamente joven. No obstante, en muchos números está lejos de los registros de Merckx, que acumuló más de 500 victorias y cinco giros, por ejemplo.

Por ahora, la inmediata actualidad es que hay rumores fundados de que el campeón esloveno correrá la Vuelta, para completar las tres grandes y hacer check a otro récord, aunque se habla también de que un año intente correr y ganar las tres en un año, algo que ni siquiera Merckx o Hinault intentó y que está al alcance de Pogačar, al menos ahora que gana las carreras de tres semanas con facilidad y no tiene rival.

Conclusiones e un Tour apasionante

Se esperaba la batalla del siglo, con Pogačar que iba a por su quinto, Vingegaard en plenitud tras arrasar en el Giro, Evenepoel también en su prime, más Del Toro y el posible sucesor del esloveno, el francés Paul Seixas, de 19 años, justo la edad a la que "explotó" el campeón esloveno..

Sin embargo, desde la primera etapa dura, con el mítico Tourmalet, la historia acababa. Pogačar metía dos minutos o más a sus rivales y ponía tierra de por medio. Luego solo ha tenido que ir aumentando poco a poco, con ataques que nadie podía seguir, a veces sobrado, a veces incluso él sufriendo, y con alguna etapa "regalada" o sin disputar, fuera por ayudar a Del Toro, por las críticas de su dominio, o por la enfermedad de alguno de los miembros de su equipo.

No hubo más historia, con un relevo no solo generacional en ciernes, sino en dominio por países, ya que por primera vez en el Tour no han ganado ninguna etapa ni franceses, ni italianos ni españoles.