Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cierra la librería Tipos Infames de Madrid: "Lamentablemente, la gentrificación nos ha podido"
Cultura
Cultura

Cierra la librería Tipos Infames de Madrid: "Lamentablemente, la gentrificación nos ha podido"

Tras 15 años de actividad en Malasaña.

Elena Santos
Elena Santos
Los dueños de la librería Tipos Infames en el vídeo en el que han anunciado su cierre.
Los dueños de la librería Tipos Infames en el vídeo en el que han anunciado su cierre.INSTAGRAM TIPOS INFAMES

Mala noticia para la cultura en Madrid. Los dueños de la librería Tipos Infames, ubicada en la calle San Joaquín, 3 (en Malasaña, en el centro) y referente cultural de la capital, han comunicado que se ven obligados a echar el cierre.

Este miércoles informaron a través de sus redes sociales que, tras 15 años de actividad, "lamentablemente" la gentrificación, como a "tantos comercios de proximidad" les ha podido y cesarán su actividad a mediados de febrero.

Tipos Infames, que en 2021 recibió el Premio Librería Cultural, también es enoteca y  ha acogidoaños numerosas presentaciones de libros y eventos.

"Os queremos agradecer todos estos años de fidelidad a los lectores, escritores y editoriales que habéis pasado por aquí. Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales con nuestros parroquianos", han señalado los dueños en sus redes.

"Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años, a veces con un coste personal elevado", han agregado.

Apoyo masivo en redes sociales

Como han resaltado, fueron tres amigos, Gonzalo Queipo, Curro Llorca y Alfonso Tordesillas los que consiguieron materializar su sueño de montar una librería: "Si en ese tiempo hemos sido parte de vuestra vida y vuestras lecturas, ese sería el mejor reconocimiento posible".

En los comentarios son miles los lectores que lamentan el fin de este proyecto y muchas otras librerías de la ciudad les han transmitido todo su apoyo.

Llamativo ha sido el tuit del chef José Andrés, que se ha llegado a dirigir públicamente a ellos para preguntarles: "Que necesitáis? Para cubrir y aguantar…?".

Vocación de librería de barrio

Como contaron a El HuffPost en 2015, Curro, Gonzalo y Alfonso eran tres estudiantes de historia del arte que disfrutaban descubriendo lecturas y publicando sus recomendaciones.

"Hablábamos sobre lo que no tiene cabida en los grandes medios y nos ayudó a detectar las lecturas que gustaban. Esa es la filosofía que nos empujó a montar Tipos Infames", relataron.

"Nos gusta la idea de librería de barrio, como un ultramarino", decían entonces. A pesar de haberse instalado en una zona considerada más 'hipster', su público desde el inicio ha sido de lo más variopinto, desde jubiladas amantes de la lectura a conocidos políticos.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck