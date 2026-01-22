Cierra la librería Tipos Infames de Madrid: "Lamentablemente, la gentrificación nos ha podido"

Los dueños de la librería Tipos Infames en el vídeo en el que han anunciado su cierre.

Mala noticia para la cultura en Madrid. Los dueños de la librería Tipos Infames, ubicada en la calle San Joaquín, 3 (en Malasaña, en el centro) y referente cultural de la capital, han comunicado que se ven obligados a echar el cierre.

Este miércoles informaron a través de sus redes sociales que, tras 15 años de actividad, "lamentablemente" la gentrificación, como a "tantos comercios de proximidad" les ha podido y cesarán su actividad a mediados de febrero.

Tipos Infames, que en 2021 recibió el Premio Librería Cultural, también es enoteca y ha acogidoaños numerosas presentaciones de libros y eventos.

"Os queremos agradecer todos estos años de fidelidad a los lectores, escritores y editoriales que habéis pasado por aquí. Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales con nuestros parroquianos", han señalado los dueños en sus redes.

"Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años, a veces con un coste personal elevado", han agregado.

Apoyo masivo en redes sociales

Como han resaltado, fueron tres amigos, Gonzalo Queipo, Curro Llorca y Alfonso Tordesillas los que consiguieron materializar su sueño de montar una librería: "Si en ese tiempo hemos sido parte de vuestra vida y vuestras lecturas, ese sería el mejor reconocimiento posible".

En los comentarios son miles los lectores que lamentan el fin de este proyecto y muchas otras librerías de la ciudad les han transmitido todo su apoyo.

Llamativo ha sido el tuit del chef José Andrés, que se ha llegado a dirigir públicamente a ellos para preguntarles: "Que necesitáis? Para cubrir y aguantar…?".

Vocación de librería de barrio

Como contaron a El HuffPost en 2015, Curro, Gonzalo y Alfonso eran tres estudiantes de historia del arte que disfrutaban descubriendo lecturas y publicando sus recomendaciones.

"Hablábamos sobre lo que no tiene cabida en los grandes medios y nos ayudó a detectar las lecturas que gustaban. Esa es la filosofía que nos empujó a montar Tipos Infames", relataron.

"Nos gusta la idea de librería de barrio, como un ultramarino", decían entonces. A pesar de haberse instalado en una zona considerada más 'hipster', su público desde el inicio ha sido de lo más variopinto, desde jubiladas amantes de la lectura a conocidos políticos.