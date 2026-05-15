Ayuso dice que ha sido invitada "en la inmensa mayoría" del viaje a México y Antón Losada lo resume todo en un minuto

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue siendo todo un misterio. Sobre todo, porque no había una agenda pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunas declaraciones que ha hecho, ya en suelo español, no han terminado de convencer ni a la oposición ni a algunos analistas.

Es lo que pasó con el intercambio de comentarios que ha hecho el Ejecutivo madrileño sobre cómo se pagó la visita de la líder autonómica a México. El Consejo de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García, señaló el lunes que "cualquier viaje internacional de cualquier dirigente político, lógicamente, es sufragado por los presupuestos de cada institución".

Pero el martes, durante su entrevista en el programa de Cuatro, En boca de todos. Ayuso aseguró que había sido pagado una parte con erario público y otra por parte de algunos operadores.

"En la inmensa mayoría del viaje, he sido invitada. Me invita el estado de Aguascalientes, me invitan los organizadores del Premio Platino. Entonces, me encanta que un Gobierno que utiliza el público como le viene en gana, me venga a mí a 'jinchear' cuatro billetes de avión", señaló.

El minuto de Antón Losada

El periodista y analista político Antón Losada ha sido una de las voces más críticas con Ayuso, no por lo que ha dicho y hecho en México, aunque también, sino por cómo se ha pagado su viaje al país.

"Hay una cuestión que me parece muy escandalosa. ¿Qué es eso de que los viajes los pagaron los promotores de los actos? Oiga, eso está expresamente prohibido por la ley. Eso son regalos. Eso son dádivas, que deben ser, en todo caso, declaradas", ha defendido.

Antón Losada ha justifica que las autoridades públicas "no pueden viajar a expensas de promotores de actos". "Sean estos o de los que sean. Porque se cruza una frontera muy difícil de distinguir entre lo que es promover una acción institucional y regalar un viaje", ha añadido.

"Por menos, hemos visto dimitir a nuestro alrededor a ministros, a jueces, a presidentes de gobiernos e, incluso, primeros ministros. Si esa es la explicación que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, más le vale que vaya buscando una mejor", ha recomendado.

Antón Losada ha explicado que los viajes de las autoridades se pagan "con los impuestos", para evitar que "pueda haber algún tipo de influencia, algún tipo de dádiva y algún tipo de regalo". "Si esa es la explicación de la Comunidad de Madrid, no sólo es una mala explicación, sino que tiene serias consecuencias legales", ha sentenciado.