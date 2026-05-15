La casa real danesa ofrece novedades sobre Margarita de Dinamarca: una intervención médica y unas palabras sobre cómo se encuentra la madre de Federico X

Margarita de Dinamarca en un acto oficial en Copenhague en mayo de 2024, tres meses después de su abdicación

Cuando se comunicó que Margarita de Dinamarca había sufrido una angina de pecho por la que había sido ingresada en el Rigshospitalet de Copenhage, se hizo saber que en cuanto hubiera novedades se irían comunicando puntualmente. Y así ha sido.

En la mañana de este viernes 15 de mayo, un día después del primer anuncio, la casa real danesa ha ofrecido nuevos detalles sobre el estado de salud de la madre de Federico X. Y afortunadamente las noticias que llegan son tranquilizadoras.

Margarita de Dinamarca en la celebración de su 82 cumpleaños en Fredensborg Kristian Tuxen Ladegaard Berg

"Su Majestad la Reina Margarita, que ingresó en el Rigshospitalet el jueves, se ha sometido a una angioplastia con balón de la arteria coronaria", indicó la corte en un comunicado.

"La Reina Margarita permanecerá en el Rigshospitalet unos días más, tal como se anunció previamente. Su Majestad se encuentra bien". De este modo, se confirma que se va a quedar al menos todo el fin de semana en el hospital, pero también que no hay demasiados motivos para preocuparse porque la paciente se está recuperando.

Foto oficial de la reina Margarita de Dinamarca con la Tiara Pearl Poire CASA REAL DINAMARCA / Per Morten Abrahamsen ©

En cuanto a la angioplastia, se trata de un procedimiento realizado para mejorar el flujo de sangre hacia el corazón indicado para quienes han sufrido anginas de pecho, como es el caso de Margarita de Dinamarca. No estamos ante una técnica muy invasiva, la operación no es demasiado larga y parece que en el caso de la que fuera reina de Dinamarca entre 1972 y 2024, todo ha salido bien.

Una reaparición que se pone en duda

Si bien hay que esperar a la evolución de la madre de Federico X, de avanzada edad y con una salud que ya era delicada antes de sufrir ese susto, todo parece indicar que no tardará demasiado en recuperarse y en poder volver a palacio, donde sin duda estará muy bien atendida.

Margarita de Dinamarca sentada en una silla en el Palacio de Fredensborg con su perra Tilia en el día de su 84 cumpleaños Liselotte Sabroe

En lo que sí hay dudas es en que pueda retomar su actividad pública. Margarita II, a quien recientemente habíamos visto en el 80º cumpleaños del rey de Suecia, que tuvo lugar el 30 de abril en Estocolmo, y en una visita a la Fundación Sankt Lukas, planeaba estar de vuelta en la vida pública muy pronto.

Había confirmado asistencia al reestreno de la obra La Antorcha el 23 de mayo de 2026 en el Tivoli de Copenhague. Teniendo en cuenta su estado, todo parece indicar que su asistencia será cancelada. Ahora lo más importante es su salud.