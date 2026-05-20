Dani Fernández vuelve a los escenarios tras su caída: "Nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así"

Dani Fernández está de vuelta. Después de su grave caída durante un concierto en el Roig Arena de Valencia el pasado 19 de abril, que obligó a detener el show durante 25 minutos a que tuviera que ser intervenido de urgencia, el cantante ha puesto fecha para su regreso con un comunicado a sus seguidores.

En su post de Instagram, el artista anuncia que volverá a los escenarios el próximo 6 de junio en Murcia como parte de su gira La insurrección tour. "ESTAREMOS DÁNDOLO TODO DESDE ESE DÍAAAA! Estamos recuperando super bien y ese día estaré preparado para volver", ha anunciado.

El cantante también ha querido agradecer al equipo que le tuvo que operar de urgencia tras la aparatosa caída, así como a quienes le han acompañado en este mes de rehabilitación.

No obstante, ha dejado claro que este mes apartado en los escenarios le ha servido para reflexionar y quién sabe si para dar forma a nuevos proyectos.

"Ha sido raro tener que pasar por esto, nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así y he podido reflexionar mucho. No sabéis lo especial que va a ser la vuelta y las ganas que tengo de verme ya con mi equipo en el escenario. Venga que nos vemos en NADAAAA", ha concluido en su post, donde ha incluido imágenes de su viaje a Japón junto a su pareja y su hija, así como de la recuperación junto a su equipo.

La aparatosa caída de Fernández

Tras su caída en el Roig Arena el pasado 19 de abril por la que el concierto tuvo que detenerse unos 25 minutos, Fernández volvió al escenario con el brazo en cabestrillo para acabar su recital en directo. Sin embargo, nada más finalizar la actuación tuvo que ser intervenido de urgencia, dejando en el aire las fechas de los próximos conciertos.

"No sabemos cómo va a ser la recuperación, pero podría haber sido peor; estoy bien", dijo en un vídeo poco después de ser trasladado al hospital para pasar por quirófano. Finalmente, las citas fueron canceladas hasta este próximo 6 de junio que volverá a subirse sobre las tablas, a esta fecha le seguirán el concierto en Granada el 20 de junio, en Sevilla el 28 y las distintas fechas de La insurrección Tour, que cerrará con un cuádruple Movistar Arena en Madrid los días 9, 16, 17 y 23 de octubre.