Un catedrático de Derecho Procesal destaca un aspecto que le ha sorprendido del caso de Zapatero

El catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva-Fenoll ha opinado durante una intervención en La hora de la 1, el espacio que conduce Silvia Intxaurrondo en TVE, sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

La presentadora le ha comentado que "para que haya un influenciador tiene que haber un influenciado y no aparece, tampoco cuál fue la influencia ni qué prueba hay de esa influencia".

"Me extraña la contundencia de afirmar que es el jefe de la trama, cuando simplemente es una persona que sale en unas conversaciones de WhatsApp y que no se dice con qué contactos habría hablado en la administración. Es decir, cuáles son los contactos que puede retener un expresidente del Gobierno después de 10 años de no serlo porque a lo mejor no son tantos", ha comenzado respondiendo Nieva-Fenoll.

El especialista ha destacado un detalle del auto que le ha llamado la atención: "Lo que pasa es que de esto no he querido hablar porque es un momento embrionario de la investigación y me gusta ser prudente, pero me ha sorprendido el hecho de que esta actividad de Zapatero era pública y casi voy a decir que notoria, no solo porque lo reconozca en sede parlamentaria, si no porque era algo que no se negaba".

"¿Una persona que hace esto y que luego quiere blanquear capitales ingresa cantidades en la empresa de sus hijas, ingresa cantidades en empresas que se vinculan a él y reconoce pagos en sede parlamentaria? Normalmente cuando se hacen estas cosas eso no va así porque los pagos son absolutamente opacos o las cantidades son totalmente desproporcionadas, ya que estamos hablando de millones de euros y no de 400.000 euros", ha añadido.

Nieva-Fenoll ha indicado que "esto lo he visto en otros casos de corrupción que informes de 10 páginas se facturan por 6 millones de euros y ese que les factura no es nadie en realidad, más allá de amigo de mucha gente, pero no expresidente del Gobierno".

Me sorprende la contundencia de señalarle el jefe de la trama Jordi Nieva-Fenoll

De hecho ha ejemplificado que "también se hacen conferencias que son remuneradas de una forma espectacular y luego seguirle la pista al dinero que se ha pagado por esas conferencias es complicado". "Aquí no parece haber esa trama de elusión porque esos pagos están claros", ha subrayado.

Asimismo, el experto ha apuntado que "otra cosa después son esas empresas que supuestamente habrían creado personas de ese entorno", pero ha recordado que "tampoco sabemos muy bien por qué porque no se relaciona al expresidente con todo esto".

Además, ahí ha querido hacer un último apunte: "Teniendo en cuenta la falta de relación, más allá de conjeturas, que hay de Zapatero con toda esta trama, me sorprende la contundencia de señalarle el jefe de la trama. Se dice tres veces e incluso hay una repetición que a mí me ha llamado la atención porque viene justo después de otra y es como qué necesidad de volver a repetir esto más allá de lo que he dicho al principio, que no es el momento procesal para tratar a una persona de culpable y sí para dar unos datos y decirle que se defienda. Por eso, señalarlo como si fuera una sentencia condenatoria me ha sorprendido".