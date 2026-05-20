El juez apunta a que la supuesta trama intercedió ante autoridades venezolanas para obtener permisos de vuelo a Plus Ultra

La noticia saltaba este martes. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional citaba a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Una declaración que se llevará a cabo el próximo 2 de junio. Se trata del primer exmandatario español en democracia en sentarse en el banquillo como imputado.

El juez José Luis Calama ha sido el magistrado que le ha llamado a declarar por un procedimiento judicial que se ha abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Una investigación que tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva como la Fiscalía Anticorrupción llevan a cabo desde finales del año 2024 y que ha terminado explotando este martes.

Los agentes se personaron este martes tanto en la casa del expresidente del Gobierno para entregarle la citación, como en su oficina en la calle Ferraz o la empresa de marketing de las dos hijas de Zapatero, Whathefav S.L., con varios registros.

Las conversaciones de la investigación

Pero este miércoles hemos sabido que el juez de la Audiencia Nacional ha recogido conversaciones entre un empresario amigo del expresidente del Gobierno, Julio Martínez Martínez, y un cargo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela.

Según ha informado el diario El País, el magistrado apunta a que la supuesta trama liderada presuntamente por Zapatero intercedió ante autoridades venezolanas para obtener permisos de vuelo a Plus Ultra.

El magistrado ha analizado las conversaciones intervenidas a Julio Martínez y la consultora de Análisis Relevante, de la que es administrador, está siendo investigada por presuntamente cobrar dinero de Plus Ultra y pagar al expresidente del Ejecutivo central.

El instructor de la Audiencia Nacional cree que Zapatero es el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" y que se articula a través de "un núcleo operativo personal".

El magistrado defiende que su finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

El señor 'Z' y una "exitosa gestión"

En la resolución a la que ha tenido acceso el diario El País, el juez Calama ha analizado las conversaciones entre Julio Martínez y el presidente del INAC, Juan Manuel Teixeira. En una de las comunicaciones, Teixeira envía al empresario un convenio de pago firmado en el que se habla de una deuda pendiente de 238.618 dólares de Plus Ultra.

11 días después, según ha revelado el citado medio, Teixeira le envía un nuevo documento en el que consta el incumplimiento de las obligaciones de pagos. No es el único. El 29 de julio, el presidente del INAC muestra su preocupación por la falta de que los vuelos sean aprobados: "Me estoy enterando del problema que tienen allá en Madrid con los pasajeros afectados por el vuelo no autorizado. Mi preocupación radica en que le están diciendo a los pasajeros que la culpa es de las autoridades venezolanas cuando eso es falso".

Teixeira aseguró que "la culpa" es de Plus Ultra por "comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino". "Yo agradezco revertir esa información a los pasajeros y protegerlos como establece la norma, señor Julio", reiteró.

El juez ha incluido otra de las conversaciones entre ambos, producida el día 30 de julio de 2021. Julio Martínez se pone en contacto con Teixeira para revelarle que Plus Ultra le pidió que intercediera "en la autorización del INAC por el vuelo CCS-MAD del sábado".

Un día después, según relata el auto del juez, "una persona registrada como ‘Z’ en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez". "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", fue el mensaje que esta persona llamada 'Z' le envió al empresario.