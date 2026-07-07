El Gobierno da luz verde a un nuevo techo de gasto histórico: 226.032 millones para 2027

Los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), y de Hacienda, Arcadi España, antes de la rueda tras el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, que se eleva a la cifra "récord" de 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al gasto nacional del año pasado.

"Damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, unos Presupuestos de 2027 que vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", ha señalado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con esta aprobación, el Ejecutivo ha dado así el 'pistoletazo de salida' para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con la aprobación del 'techo de gasto' y de los objetivos de déficit y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.

La intención es que se vote en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas —ya que el techo de gasto no se somete a votación—.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.

¿Cómo será la senda de estabilidad dibujada para el horizonte 2027-2029?

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tendrán un objetivo de déficit del 0,1% para los tres años, lo que les permitirá un margen fiscal de 5.849 millones.

Aunque se ha planteado ese déficit para el conjunto de comunidades autónomas del 0,1% del PIB, Hacienda se ha abierto a debatir y plantear un déficit asimétrico según la situación fiscal de cada territorio.

En cuanto al subsector entidades locales, Hacienda ha fijado que los ayuntamientos tendrán que alcanzar al equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios señalados. Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.