Viajar a Estados Unidos en 2026: por qué un seguro médico ya no es opcional (y cómo elegir el adecuado)

Una urgencia médica en Nueva York puede costar más que el propio viaje. Una noche hospitalizado en Manhattan ronda los 5.000 dólares; una apendicitis sin complicaciones puede superar los 40.000. Y, a diferencia de lo que ocurre en Europa, allí nadie atiende sin garantía de pago de por medio. Por eso, cada vez más viajeros españoles plantean el seguro médico no como un extra prescindible, sino como el primer billete que sacan para su viaje a Estados Unidos.

Cuánto cuesta realmente enfermar en Estados Unidos

Una visita a urgencias sin ingreso parte de los 1.200 dólares de media, una analítica básica puede ir desde cifras simbólicas hasta más de 1.000 dólares según el centro, y una resonancia se mueve entre 1.000 y 3.500. Si hay ingreso, la factura media por hospitalización supera los 13.000 dólares por estancia, y una cirugía de urgencia —apendicitis, fractura compleja, infarto— rebasa con facilidad los 80.000 o 100.000 cuando se suman quirófano, anestesia, UCI y rehabilitación. El propio simulador del Mount Sinai de la Quinta Avenida estima ciertas intervenciones en más de 250.000 dólares.

Hablamos del único país desarrollado sin sanidad universal, donde cada servicio se factura por separado y las «redes de proveedores» determinan qué médico puede atenderte sin coste añadido. Los traslados en ambulancia (entre 500 y 1.300 dólares según equipamiento) y las facturas independientes de cada especialista hacen que el coste final sea casi imposible de prever sin un buen seguro detrás. No es menor el impacto local: cerca de tres millones de estadounidenses arrastran deudas sanitarias superiores a los 10.000 dólares. Para un turista, la conclusión es sencilla: si algo pasa, lo paga uno mismo, salvo que tenga una póliza preparada para responder.

Qué debe cubrir una buena póliza para Estados Unidos

No todos los seguros de viaje sirven para un destino como Estados Unidos. Lo primero que conviene mirar es el capital de asistencia médica: para EEUU, lo razonable está por encima de los 500.000 euros, y los expertos recomiendan capitales muy elevados siempre que el presupuesto lo permita. Más allá del capital, hay que revisar:

Cobertura de hospitalización y pruebas diagnósticas sin franquicia o con franquicia mínima.

Repatriación sanitaria con avión medicalizado si la patología lo requiere.

Asistencia 24 horas en castellano, porque negociar facturas en inglés con una aseguradora estadounidense en pleno episodio médico no es plato de gusto.

Cobertura de enfermedades preexistentes, siempre declaradas previamente y dentro de los límites pactados.

Adelanto de fianzas y gestión directa con el centro médico: que la aseguradora pague al hospital, no que tengas que adelantar tú 30.000 dólares con la tarjeta.

Telemedicina 24/7, una cobertura cada vez más común que permite resolver consultas leves sin acudir a urgencias.

Cobertura específica para terapias y medicamentos prescritos durante el viaje, así como repatriación de acompañante si la estancia hospitalaria se alarga.

Errores frecuentes al contratar el seguro

El más típico: tirar del seguro que viene incluido con la tarjeta de crédito. Esos seguros suelen tener capitales bajos (entre 30.000 y 150.000 dólares en el mejor de los casos), franquicias altas y exclusiones que solo aparecen en la letra pequeña. Sirven para una escapada a París; no para tres semanas por la Costa Este. El problema añadido es que muchas tarjetas exigen haber pagado el viaje con esa misma tarjeta para activar la cobertura, condición que no siempre se cumple.

El segundo error es contratar a última hora. Algunas coberturas, especialmente las de cancelación, exigen un plazo mínimo entre la contratación y la salida —habitualmente siete días— para que la garantía se active. Quien contrata el día antes de volar pierde de entrada esa pata del seguro. Y el tercero: no leer las exclusiones, sobre todo si se viaja con un diagnóstico previo o si se practica cualquier actividad que la aseguradora considere deporte de riesgo. Una caminata por encima de cierta altitud o una clase de surf pueden bastar para que la cobertura no responda.

Cómo identificar las mejores pólizas para viajar a Estados Unidos

A la hora de comparar, conviene fijarse menos en el precio total y más en la relación entre capital asegurado, exclusiones y red asistencial en destino. Las aseguradoras especializadas suelen llevar ventaja precisamente en lo que más importa en Estados Unidos: capitales médicos altos, acuerdos directos con hospitales y respuesta ágil ante un siniestro.

En el mercado español, Intermundial es una de las referencias del segmento. La compañía, integrada en el Grupo Atlantigo, lleva más de treinta años trabajando específicamente en seguros de viaje y dispone de una familia de pólizas (Totaltravel mini, Totaltravel y Totaltravel premium) que escala el capital de asistencia médica y las garantías según la exigencia del destino. Para un viaje a Estados Unidos, la variante Totaltravel premium es la más recomendada por capital, franquicias y red asistencial. A esto se suman las mejores pólizas para viajar a EEUU, que incorpora servicios añadidos como Servicare (asistencia post-viaje con fisioterapia rehabilitadora y apoyo psicológico), telemedicina 24/7, eSIM digital para mantenerse conectado en territorio estadounidense y resolución exprés de siniestros mediante mediante App o Área Cliente.

Cancelación, equipaje y otros complementos que conviene revisar

La cobertura médica es la pata principal, pero un viaje a Estados Unidos suele ser caro también en logística. Reservar con meses de antelación implica desembolsos importantes en vuelos transoceánicos, alojamiento y actividades, lo que convierte la cobertura de cancelación en algo más que un capricho. En el catálogo de Intermundial, las opciones Totaltravel admiten ampliación de cancelación con hasta 44 causas justificadas diferentes. A esto se añaden coberturas de equipaje (con sistema Servipag de localización en caso de extravío), demoras de transporte y responsabilidad civil.

Checklist antes de embarcar

Póliza completa y número de asistencia 24 horas guardado en el móvil y en papel.

Pasaporte con al menos seis meses de validez restante.

ESTA que es un requisito obligatorio para ingresar a EE. UU. bajo el Programa de Exención de Visado (Electronic System for Travel Authorization) tiene que estar probado (o visado, según el caso) y vinculado al pasaporte vigente.

Tarjeta sanitaria europea (no sirve en EEUU, pero conviene llevarla si hay escala en la UE).

Lista de medicación habitual y recetas traducidas al inglés si se toma algo crónico.

App de la aseguradora instalada y configurada con los datos de la póliza antes del vuelo.

Un buen seguro no garantiza que no pase nada. Lo que garantiza es que, si pasa, el viaje no se convierta en una factura impagable durante años. Para Estados Unidos, esa diferencia se mide en decenas de miles de euros.