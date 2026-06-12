Detenido Beret por una presunta agresión sexual y puesto en libertad con medidas cautelares

El cantante y compositor sevillano Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla como presunto autor de una agresión sexual denunciada por unos hechos que habrían ocurrido el pasado mes de abril.

Según ha informado la Policía Nacional a EFE, el artista fue arrestado durante la mañana y trasladado posteriormente a disposición judicial. Horas después, el juez acordó su puesta en libertad provisional, aunque con varias medidas cautelares mientras continúa la investigación.

De acuerdo con la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el titular del juzgado de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer número 4 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha impuesto al cantante la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a menos de 500 metros de ella. Además, deberá entregar su pasaporte durante un periodo de tres meses.

La causa está siendo investigada por la Sección de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Se acogió a su derecho a no declarar

Durante su comparecencia judicial, Beret se acogió a su derecho constitucional a no declarar. De forma inicial, al artista se le atribuye un presunto delito de agresión sexual recogido en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal, aunque la investigación continúa abierta y será la instrucción judicial la que determine el alcance de los hechos denunciados.

Por el momento, ni la defensa del cantante ni su entorno profesional han realizado declaraciones públicas sobre el caso.

Apenas dos días después de cantar ante el papa

La detención se ha producido apenas 48 horas después de una de las actuaciones más mediáticas de su carrera reciente. Este mismo martes, Beret participó en el acto celebrado ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó su conocida canción Lo siento acompañado por un coro infantil.

Era la segunda ocasión en la que el artista actuaba en un evento vinculado a la visita papal, tras haber participado también en la vigilia celebrada días antes en la plaza de Lima de Madrid.

Una de las voces más populares del pop español

Nacido en Sevilla en 1996, Beret comenzó a ganar popularidad a partir de 2013 gracias a las canciones que compartía en plataformas digitales. Su mezcla de pop, rap y música urbana le permitió construir una enorme comunidad de seguidores antes incluso de firmar con una gran discográfica.

Durante esos primeros años colaboró con artistas como Ambkor o SFDK y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales surgidos de internet con mayor impacto en España.

En 2019 publicó Prisma, su primer álbum de estudio, en el que participaron artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

Tres años después llegó Resiliencia, un trabajo que incluía algunos de sus mayores éxitos comerciales, entre ellos Porfa no te vayas, junto a Morat, o Diablo, en colaboración con Estopa.

Su último disco, Lo bello y lo roto, fue publicado en 2025 y consolidó una trayectoria que le ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados de su generación.

Ahora, la carrera del cantante queda marcada por una investigación judicial cuyo recorrido dependerá de las diligencias que se practiquen en las próximas semanas.