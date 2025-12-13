DJ Nano: "Me siento orgulloso de ser madrileño" 

Para toda una generación, una cita ineludible en los últimos 23 años en fechas navideñas es el espectáculo Oro Viejo de DJ Nano. Este 13 de diciembre celebrará con un sold out más de 50 ediciones de este espectáculo, concretamente con la edición Cuento de Navidad.

Este 2025 tendrá Oro Viejo by DJ Nano contará con el título "Cantaditas con mucho arte" y además de repasar la historia de la música de baile, estará acompañado, como cada año, de artistas invitados tanto musicales como del mundo del arte ya que este año quiere dar una presencia especial al arte urbano y el grafiti, con la participación destacada del artista contemporáneo Suso 33.

José Luis Garaña de los Cobos, el nombre real del productor y artista de música electrónica, repasa en su charla con El HuffPost lo que se puede esperar de esta edición del espectáculo y también sus 30 años de trayectoria en la industria, donde se ha convertido en todo un referente en el género.

Como productor y creador de este espectáculo, DJ Nano recuerda que la percepción de la música electrónica no es la misma que hace unos años y que prejuicios como la droga ya están más que superados: "El que siga teniendo un prejuicio es porque no vive en este mundo y está muy fuera de él".

Asimismo, recuerda que los influencers que se han sumado a ser DJ en muchas ocasiones sin conocimiento alguno tienen el tiempo limitado. "Como en todo lo que tiene éxito, muchos seguidores o es algo que llama mucho la atención, siempre hay gente que intenta entrar en ese mundo, pero dura lo que dura", señala. Y tampoco augura un buen pronóstico para los festivales que carecen de personalidad y que han formado parte de esta "burbuja" en los últimos años. "El trabajo que conlleva un festival es mucho más amplio que tener a cuatro artistas de moda en el cartel", recalca y avisa: "Creo que este año peligran muchos festivales".

¿Qué podemos encontrar en la esencia de DJ Nano en este Oro Viejo?

Bueno, en este Oro Viejo podemos esperar lo que llevamos haciendo ya muchos años, que es una de las mayores producciones que se hacen en eventos en la ciudad de Madrid. Creo que podemos, sobre todo, hablar con la cabeza muy alta y estar muy orgullosos de esa producción, de ese gran espectáculo que se hace, más allá de la música que, por supuesto, es la protagonista.

Las canciones de toda nuestra vida, la historia del baile en España, como yo digo, es lo que se lleva bailando desde hace ya muchos años en este país. Hacemos un resumen musical, pero como te digo, rodeado de una producción que pocas veces se puede ver en esta ciudad. Así que un espectáculo muy divertido y va a dar una audiencia muy espectacular.

Contará con una importante presencia de Muelle, el icónico artista urbano madrileño, ¿qué significa para ti? ¿Cómo ha sido unir la música urbana con el arte urbano?

Bueno, en Oro Viejo, sobre todo en el que hacemos el Cuento de Navidad, intentamos tener una temática siempre, contar algo más allá de la música y de las canciones. Efectivamente, este año hemos querido rendir homenaje a la cultura urbana, al arte urbano y al graffiti, por así decirlo. Me gusta mucho, en su día pinté graffiti, aunque era muy malo, siempre lo he dicho.

Era el peor grafitero de la historia, pero le ponía mucho cariño, mucho empeño y mucha ilusión y tuve la suerte de poder pintar con los mejores artistas que tenemos en la actualidad. Gente que, a día de hoy, expone en el MoMA de Nueva York o en museos de todo el mundo, pero que en aquel entonces pasaba un poco como en la música electrónica al principio. Son dos mundos que vienen del underground, vienen de tener no la mejor de las famas, de ser un reducto muy pequeño y que, para la prensa generalista, eran mundos oscuros.

El tiempo ha dado la razón a la gente que ha trabajado en ello. En la música electrónica han quedado canciones que son parte de nuestra cultura, canciones que son parte de la vida de las personas, y en el arte ha pasado lo mismo. Artistas que en su día se llamaban vándalos, a día de hoy son grandísimos artistas que, como te digo, están exponiendo en las mejores exposiciones del mundo o exponiendo sus obras en galerías muy afamadas.

Espectáculo Oro Viejo by DJ Nano. Daniel González/Cortesía de Artist Publicist

Con respecto a esa fama de la música electrónica, muchas veces asociada a las drogas o a esa ‘mala vida’, ¿sigue habiendo mucho prejuicio o ha cambiado la visión?

Creo que ha cambiado la visión. El que siga teniendo un prejuicio es porque no vive en este mundo y está muy fuera de él. Pero no, ya han pasado muchos años. Desde aquella prensa oscura que había, ha habido mucho trabajo, muchísimos artistas que han hecho muchísimo por la música electrónica y que han conseguido que a día de hoy, desde hace muchos años, sea una rama musical más.

¿Y como DJ, goza de buena salud el sector? Se habla muchas veces de influencers o se critica a gente que en lugar de pinchar, pone una lista de Spotify...

Bueno, creo que como en todo lo que tiene éxito, muchos seguidores o es algo que llama mucho la atención, siempre hay gente que intenta entrar en ese mundo, pero dura lo que dura. El que no trabaja y el que no es profesional puede tener un golpe de suerte, a lo mejor le pueden comprar en cierto momento, pero te vuelvo a decir lo mismo: la vida es muy corta.

Es una profesión que es muy exigente, que lleva muchas horas de trabajo. Más allá de la actuación, la gente se piensa que nosotros los DJs o los artistas electrónicos lo único que hacemos es pinchar ese momento de actuación y eso no es más que el regalo que te da la profesión y que te da el trabajo. El trabajo es mucho más duro de lo que parece.

Por lo tanto, todo el mundo que quiere trabajar en música electrónica o a la hora de hacer espectáculos es bienvenido, todo el mundo es libre de poder hacer lo que quiera, pero hay que demostrar, hay que trabajar y hay que sacrificar muchas cosas.

¿Qué trabajo hay detrás de una sesión? Me imagino que estarás impregnándote de música todo el tiempo.

A día de hoy, un artista de música electrónica va mucho más allá de un tío que mezcla dos o tres canciones. Primero tienes que ser productor musical, tienes que hacer mucha música, muchas horas de estudio, tienes que formarte, tienes que respetar mucho la profesión y, a la hora de generar un espectáculo, esto va mucho más allá de un tipo poniendo un par de canciones.

En nuestro caso, Oro Viejo tiene un equipo humano de tres empresas. Soy yo la cara visible, pero está Live Nation está Fluge como socio tecnológico... Hay muchas personas y muchas empresas involucradas para crear ese gran espectáculo que es Oro Viejo. Es una fiesta que llevo haciendo 23 años, pero que es mucho más allá de DJ Nano pinchando y demás. Hay un equipo humano enorme.

Tras 30 años de carrera, ¿hay algo que mires atrás y que cambiarías?

Creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor. El año que viene, en 2026, hago 30 años de verdad como profesional, trabajando en esto cuerpo y alma desde la primera vez que me contrataron, por así decirlo. Al principio, desde luego, no lo haces de la forma más profesional del mundo. Te dejas llevar por la pasión, también por la edad, por los impulsos. Pero tengo unos recuerdos preciosos de aquella época y esos momentos son los que me han llevado a estar hoy aquí.

Sí que a lo mejor me habría gustado tener ideas que tengo ahora en aquel entonces, por decirte algún cambio. Pero no, estoy muy orgulloso de cómo ha sido el camino, de haber sido testigo también de ese crecimiento de la industria. Y, por lo tanto, no, no cambiaría nada.

Siempre que se habla de electrónica se piensa en Ibiza o se piensa en otros lugares. ¿Qué tiene Madrid? ¿Tiene una buena escena electrónica que no tiene nada que envidiar a Ibiza o a otros lugares?

Madrid creo que ahora mismo está viviendo un momento muy bueno, no solamente en música electrónica o en eventos, que hay una amplia oferta. Creo que Madrid vive desde hace unos años un momento fantástico como ciudad. El mundo mira Madrid como pueden mirar otras grandes ciudades y es una suerte poder ser madrileño y vivir en esta ciudad.

Me siento muy orgulloso de ser madrileño. Pero es verdad que tenemos la suerte de vivir en esta ciudad, que nos permite también hacer este gran espectáculo y que la gente venga a bailar, a disfrutarlo. Madrid suma mucho.

DJ Nano en su espectáculo Oro Viejo. Cortesía de Artist Publicist

Y como artista has colaborado con otros artistas que están bastante alejados de lo que se puede pensar de la electrónica. ¿Hay alguno que te haya sorprendido especialmente o que te haya hecho cambiar algún prejuicio?

Bueno, yo prejuicio ninguno porque nunca he tenido prejuicios ni tengo. Sí que es verdad que más que el impacto ha sido de orgullo y de estar muy contento de poder colaborar con gente a la que admiro muchísimo.

Siempre lo digo, hay gente a la que he seguido muchos años y que a día de hoy son amigos, con los que he tenido la suerte de poder colaborar. Hace tres días hemos editado una canción con Hombres G. Eso era algo impensable cuando empecé, el poder colaborar con esos artistas que tienen esa carrera tan espectacular y que nada tienen que ver con la electrónica.

Era impensable hace unos años. ¿Qué ocurre? Que con el trabajo de muchísimos artistas y muchísima gente que está detrás de la escena eso ha sido posible y poder llevar a la electrónica a artistas que a priori nada tienen que ver con la electrónica para mí es un logro enorme y, a nivel personal, es una satisfacción muy grande y muy bonita.

Se habla muchas veces en los medios de esa "burbuja de los festivales", ¿crees que existe? ¿Ha bajado estos últimos años?

Pasa como comentaba antes con los artistas. De pronto parece que ser DJ es muy fácil, entonces mucha gente dice “pues yo me hago DJ” y eso dura lo que dura. Con los festivales ha ocurrido un poquito lo mismo. De pronto, parece que todo el mundo era capaz de ser promotor, de hacer un evento, de hacer un festival y no, no es así.

De hecho, creo que este año va a ser un año importante para estar muy pendientes de lo que va a pasar. Creo que este año peligran muchos festivales. Por supuesto, por la enorme oferta que hay, que vivimos en un país que hay una barbaridad de oferta de festival, pero sobre todo porque hay algunos promotores que quizá no deberían estar metiéndose en estos festivales. Piensan que por poner un cartel de tal manera ya tiene ese festival hecho y el trabajo que conlleva un festival es mucho más amplio que tener a cuatro artistas de moda en el cartel.

Ya el año pasado se pudo ver muchos festivales que a priori parecía que iban a ser un superéxito y no, luego los números son los que son. Luego se ven las fotos, se ve mucha gente... Pero luego la realidad es distinta. Es un mundo complicado, es un mundo de riesgo económico enorme, ya el año pasado se pudo ver y este año creo que se va a ver también en algunos sitios, que no es solo todo lo que reluce.

Igual la gente está buscando también otro tipo de eventos, ¿no?

Bueno, es que el copiar y replicar lo que tiene éxito, pues vuelvo a lo mismo, dura lo que dura y hay demasiada oferta de festivales. Cosa que, oye, si soy egoísta, a mí como artista o proveedor “pues oye, pues es estupendo, ¿no?”. Pero, oye, la gente es la que es, la economía es la que es y por lo tanto no hay para todos.

Si tuvieras que elegir un hit que no falla para animar la pista, ¿cuál sería?

Bueno, que voy a hablar de mí, tal, porque a lo mejor otro artista que tiene nada que ver, pues le tiran una botella... Pero yo qué sé, siempre creo que los clásicos siempre funcionan. Te podría decir un montón, pero te voy a decir uno que acaba de cumplir, acaba de ser su aniversario, Insomnia de Faithless, por ejemplo. Es un hit que nunca va a fallar y creo que al, no sé si al 100% de la población, pero sí un porcentaje muy alto, le va a hacer levantar los brazos.