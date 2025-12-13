José Alfonso, agricultor, sobre por qué está triturando sus sandías: "Para que me las paguen a 5 céntimos prefiero que sean abono"

La imagen ha corrido como la pólvora por las redes sociales: un agricultor pasando el tractor por encima de su propia cosecha de sandías. El protagonista es José Alfonso, que ha decidido no vender su producción después de que le ofrecieran pagarla a cinco céntimos. Para él, aceptar ese precio no tenía sentido.

“Aquí estamos triturando mis sandías, porque para que me las paguen a 5 céntimos prefiero que se queden de abono para la tierra”, dice en el vídeo que ha compartido en TikTok, mientras muestra cómo las sandías quedan aplastadas sobre el terreno. Su mensaje es claro: vender a ese precio no cubre ni los gastos que ha tenido durante meses de trabajo.

José Alfonso explica que la situación del campo es cada vez más complicada. Los costes de producción no dejan de subir, el agua escasea y, aun así, los precios que reciben muchos agricultores siguen siendo muy bajos. A esto se suma, según denuncia, la llegada de fruta de otros países que se vende más barata y acaba desplazando al producto nacional.

El agricultor se muestra especialmente molesto con esta situación. “Qué vergüenza que se esté priorizando la sandía de otros países, cuando la nuestra, que es lo mejor que tenemos aquí en España, la estamos dejando perder”, lamenta. Defiende que sus sandías cumplen todas las normas y que la calidad es muy superior: “No se pueden comparar ni en frescura ni en salud ni en nada, es lo mejor que tenemos”.

Pese a la indignación, José Alfonso también asegura que todavía hay personas dispuestas a apostar por el producto local y a pagar un precio justo. “Por suerte todavía hay personas que lo quieren hacer bien y gracias a la plataforma de mi amigo Pascual vamos a sacar estas sandías que son buenísimas”, explica. Según cuenta, a través de esa plataforma podrá vender parte de la cosecha en mejores condiciones: “Las podéis comprar a través de EAP donde me van a pagar un precio justo”.