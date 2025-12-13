Roger, propietario junto a su novia de una tienda de tartas a 0,99 céntimos: "Ahora mismo genero 99 puestos de trabajo"

Con solo 23 años, Roger se ha convertido en uno de los jóvenes emprendedores más comentados en TikTok. Junto a su novia, es el propietario de una tienda especializada en tartas de queso a 0,99 céntimos. Su vídeo, grabado dentro de uno de sus locales, no ha tardado en hacerse viral.

“Ahora mismo tengo 23 años y genero 99 puestos de trabajo”, afirma Roger con naturalidad, mientras explica el funcionamiento de un negocio que rompe con los precios habituales del sector. Él mismo reconoce que muchas veces tampoco entiende cómo otros negocios consiguen sacar beneficios: “La verdad que no entiendo dónde están los márgenes, o sea, cómo ganan dinero”.

La clave del éxito está en el volumen de ventas. Según cuenta, el producto estrella es la tarta de queso clásica, que cuesta solo 99 céntimos y es la más vendida. “Me sigue pareciendo una locura que una cremosa tarta de queso sea más barata que un café o una botella de agua”, comenta. De hecho, explica que a él mismo le cuesta más caro el alquiler del local que vender una porción a ese precio.

La cadena no deja de crecer. Roger anuncia en el vídeo la apertura de un nuevo establecimiento, asegurando que es “el local de las tartas de queso más baratas de España”. Además, señala que han mejorado la receta para hacerlas aún más cremosas y atractivas para el público.

Las cifras impresionan. A la pregunta de cuántas porciones venden al día, Roger responde sin dudar: “En todos los locales, ahora mismo, en días fuertes superamos las 10.000”. A eso se suma el negocio de los toppings, que se pueden añadir por 80 céntimos. “Como curiosidad, el 85% de la gente se mete topping”, explica.

Sobre la calidad de los productos, Roger asegura que usa “los originales”. Detalla que utilizan ingredientes conocidos como Lotus, chocolate blanco o mezclas de cuatro quesos. Además de la tarta clásica, asegura que cuentan con unas 500 variedades distintas, que van rotando cada mes. Entre las combinaciones más llamativas menciona una con Filipinos blancos, que define como “combinación ganadora”.

El vídeo termina con una invitación directa al público. Roger anima a aprovechar la reciente apertura del nuevo local, que se encuentra en la calle Princesa número 60, bajo el nombre de 99 Cheesecake, y destaca que, por ahora, se puede entrar “sin colas”.