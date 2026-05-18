El cantante mexicano Carín León estrena nuevo disco, MUDA

La superestrella mexicana Carín León inicia una nueva etapa en su exitosa carrera con el lanzamiento de MUDA, su nuevo álbum de estudio y uno de los más eclécticos de su repertorio.

En él, el músico continúa explorando el universo que ha construido álbum tras álbum en torno a la boca como símbolo: la voz, la palabra, la interpretación. Como el título indica, en este álbum plasma la experiencia de mudar de pieles: reinvención y evolución artística, y marca el cierre de una etapa creativa que se ha desarrollado a lo largo de sus últimos tres discos.

“En MUDA buscamos otros sonidos y horizontes musicales, además de nuestro regional, para llevar el proyecto a otros países y a otros idiomas; ese fue el objetivo de este disco”, explicaba León. “El nombre del álbum hace referencia a Hermosillo, por la hache muda y, además, al concepto de la muda de piel. Además, todo esto tiene que ver con la boca, que todos mis discos venían hablando de esto — Colmillo de Leche, Bocha Chueca, Palabra de To’s —; todo tiene que ver con el concepto. Con MUDA cerramos esta etapa”, agregó el cuatro veces ganador del Latin GRAMMY.

El amor es el eje temático central del álbum y todas sus facetas están representadas en los 14 temas de la producción: la devoción amorosa, la picardía, el despecho, el orgullo, la venganza y el dolor que lleva a los excesos.

En la misma cama es el focus track del álbum: un blues fusionado con pop que aborda la lucha entre el despecho y el olvido y cómo una cama puede ser el lugar ideal para sanar un desamor.

MUDA incluye solo dos colaboraciones que conectan a Carín con Sudamérica y en las que rinde tributo a la tropicalidad y al folclor de Colombia y Venezuela, con artistas representativos de ambos países: la leyenda del pop/rock latino, Juanes, y la banda doble ganadora del GRAMMY, Rawayana.

El proyecto, en la víspera de su Tour Norteamérica 2026, adelanta lo que promete ser otro año histórico para Carín León, que lo verá conquistar un nuevo continente: el asiático. Allí se convertirá en el primer artista mexicano en ser cabeza de cartel de un festival en Tokio. Además, hará historia al ser el primer latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas.

Tracklist de MUDA

Desde que te tengo

En la misma cama

Ruca

Carranga feat. Juanes

Huyo

Doliendo bastante

Bingo feat. Rawayana

Tokio

La Buena

El Mejor

Vuelve o vete

Sustancias y bebidas

Olvídate

Ay Lupita