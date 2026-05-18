María Martín-Gamero, psicóloga: "Si sientes ganas de llorar cuando una persona te pregunta cómo estás no eres una persona débil"

Hay preguntas que aunque no sean muy profundas pueden llegar a provocar una reacción emocional intensa. Una de las más comunes es el clásico "¿cómo estás?", que sale casi automático a la hora de saludar. Normalmente, se responde rápido con un "bien ¿y tú?" pero si esa pregunta se hace con la intención de realmente saber cómo está esa persona, puede llegar a mostrar sus verdaderos sentimientos.

Es una pregunta simple pero a la vez compleja, capaz de hacer que muchas personas rompan a llorar incluso cuando llevaban tiempo intentando mantener el control. Pero lejos de ser una señal de debilidad, la psicología explica que esta reacción suele estar relacionada con la acumulación de tensión emocional y la necesidad de sentirse escuchado.

Así lo explica María Martín-Gamero, que ha reflexionado sobre este fenómeno emocional en una de sus publicaciones más recientes. "Si sientes ganas de llorar cuando una persona te pregunta cómo estás no eres una persona débil", afirma la psicóloga.

Cuando una simple pregunta rompe la barrera emocional

Según explica Martín-Gamero, muchas personas pasan gran parte del día conteniendo emociones, intentando seguir adelante con la rutina pese al cansancio, el estrés o el dolor emocional que puedan estar soportando.

Sin embargo, una pregunta aparentemente sencilla puede abrir un espacio inesperado de vulnerabilidad. "A veces ocurre porque encuentras un momento para poder soltar y otras porque esa pregunta te hace conectar con lo que sientes", señala.

La psicóloga sostiene que, cuando alguien muestra interés genuino, el cerebro interpreta que existe un entorno seguro para dejar de sostener emocionalmente todo aquello que se llevaba acumulando en silencio.

El "permiso" para dejar de fingir

Los especialistas explican que este fenómeno suele producirse por varios mecanismos psicológicos y fisiológicos. Uno de ellos es el llamado "efecto permiso". Muchas personas mantienen durante un tiempo una especie de control emocional automático para seguir funcionando en el trabajo, la familia o las obligaciones diarias.

Pero cuando alguien pregunta "¿cómo estás?" con verdadera intención de escuchar, esa barrera puede romperse. "Se abre un espacio, un permiso, y todo lo que no has podido procesar empieza a salir", explica Martín-Gamero. En ese momento, aparecen emociones acumuladas como la tristeza, agotamiento, ansiedad o frustración que quizás llevaban tiempo sin expresarse.

La liberación de tensión emocional

Otro de los factores clave es la liberación de tensión. Este proceso es con una olla a presión. El cuerpo y la mente soportan estrés y emociones durante mucho tiempo hasta que encuentran una vía de escape. El llanto funciona entonces como un mecanismo natural de regulación emocional y desahogo.

"No es la pregunta lo que te hace llorar, es lo que has ido guardando sin darte cuenta", afirma la psicóloga. Según explica, detrás de esas lágrimas pueden esconderse en el cansancio acumulado, preocupaciones no verbalizadas o emociones que la persona llevaba demasiado tiempo sosteniendo en silencio.

Llorar no es debilidad

Durante años, el llanto fue asociado erróneamente con fragilidad emocional. Sin embargo, cada vez más especialistas defienden que llorar puede ser una muestra de conexión emocional y capacidad empática.

Desde el punto de vista científico, cuando una persona observa a otra llorar, se activan las llamadas neuronas espejo, relacionadas con la empatía y la conexión emocional. Además, el organismo libera oxitocina, un neurotransmisor vinculado al apoyo emocional y al sentimiento de cercanía.