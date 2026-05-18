¿Preludio de ataque a Irán? Se cancela la audiencia por corrupción de Netanyahu 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, en un rezo por Ran Gvili, muerto por Hamás el 7-O y último rehén rescatado de Gaza, en Meitar, el 28 de enero de 2026.

El Tribunal de Tel Aviv canceló de nuevo la audiencia judicial prevista para este lunes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "por razones de seguridad y políticas que impiden su comparecencia", según la decisión judicial, a la que tuvo acceso EFE.

"De acuerdo con la postura del Estado y del abogado del acusado 4, la audiencia programada para hoy queda cancelada. La próxima audiencia está programada para mañana, 19 de mayo de 2026, a las 9:30 de la mañana", confirma el documento.

Los letrados de Netanyahu entregaron un sobre sellado al tribunal y a la Fiscalía explicando los presuntos motivos de seguridad para esta nueva cancelación.

Desde que los tribunales reanudaran sus actividades tras un parón de dos meses por la guerra entre Israel e Irán, que concluyó el pasado 8 de abril, todas las comparecencias de Netanyahu han sido acortadas o anuladas, detalló este lunes el diario Haaretz.

Según la solicitud presentada por el abogado Noa Milstein en nombre del equipo legal de Netanyahu, el primer ministro no podía asistir a la audiencia por "razones de seguridad y diplomáticas" que se detallaron en un sobre sellado. El documento indicaba que el calendario presentado a los jueces mostraba que Netanyahu no podría testificar durante todo el día, hasta bien entrada la noche, indica The Jerusalem Post.

La fiscalía se opuso, no obstante, a la cancelación total. En su respuesta, afirmó que, si bien comprendía que el tribunal ya había dictaminado que la audiencia no podía comenzar antes del mediodía, el juicio debía reanudarse una vez concluidos los hechos detallados en la solicitud de Netanyahu y continuar durante la noche. Al final, se ha acordado dejarlo todo para un día más tarde. Se supone que por razones de peso.

Esta cancelación puede tener una doble lectura: se trata de otro intento del líder del Likud de ganar tiempo, de dilatar el proceso, o puede estar relacionada con la incertidumbre sobre un posible nuevo ataque contra Irán, una pausa necesaria como preludio a lo que se viene. Los temores a una nueva andanada, pese al alto el fuego en vigor pactado entre Estados Unidos e Irán, se acrecientan después de que el mandatario israelí celebrase el domingo una reunión de su gabinete, según se hicieron eco medios locales, y advirtiese de que el país está preparado "para cualquier escenario".

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, quien mantuvo una llamada telefónica también el domingo con Netanyahu, aseguró poco después que a Irán se le acaba el tiempo. "Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha -¡rápido!-, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

"Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha -¡rápido!-, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!" Donald Trump

El contexto

La cancelación de hoy se produjo en un momento en que Netanyahu está lidiando con una amplia gama de presiones simultáneas: la volatilidad de la seguridad regional tras la guerra de Irán, la renovada preocupación por una escalada que involucre a Irán y sus aliados, y una crisis interna de la coalición centrada en el proyecto de ley sobre el reclutamiento de judíos ultraortodoxos.

En lo que respecta expresamente al juicio, el premier se encuentra en la recta final de su testimonio, tras decenas de comparecencias ante el tribunal. Ha declarado en 87 audiencias y la fiscalía estima que quedan aproximadamente siete días completos de testimonio, seguidos de un interrogatorio más breve por parte de su abogado defensor.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave, por soborno, fraude y abuso de confianza.

El caso 2000 era el que iba a centrar la jornada de hoy, que se centra en el supuesto de soborno a los medios de comunicación que involucra al editor de Yediot Aharonot, Arnon Noni Mozes. Según la acusación, ambos discutieron un posible acuerdo por el cual Mozes mejoraría la cobertura del político en su diario, a cambio de medidas que limitarían a Israel Hayom, un periódico rival cuya distribución gratuita representaba una grave amenaza económica para el Yediot. Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza, mientras que Mozes está acusado de ofrecer y prometer un soborno. Ambos niegan las acusaciones, no obstante.

Los repetidos retrasos se han producido en paralelo con los esfuerzos del presidente, el que un día fuera laborista Isaac Herzog, por explorar la posibilidad de que las partes entablen conversaciones para alcanzar un posible acuerdo y no verse embarrado en la posibilidad de estudiar un indulto, que es lo que quiere el mandatario. Herzog ha instado al diálogo entre el equipo de defensa de Netanyahu y la fiscalía antes de considerar la solicitud de indulto de Netanyahu, mientras que la fiscal general Gali Baharav-Miara ha declarado que su oficina está dispuesta a mantener contactos sin condiciones previas y sin interrumpir el juicio.

Por ahora, sin embargo, el proceso penal sigue formalmente en marcha, aunque el ritmo práctico del testimonio de Netanyahu continúa dependiendo de un calendario cambiante en materia de seguridad, diplomacia y política.

En las últimas semanas también se ha sabido que el primer ministro israelí ha sido tratado de un cáncer de próstata, que justamente salió a la luz por la petición de retraso en una de sus comparecencias judiciales.