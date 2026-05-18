Una experta en comunicación no verbal se queda con este detalle de la derrota de María Jesús Montero en Andalucía: la clave, detrás de ella

María Jesús Montero, tras conocer los resultados de las elecciones a la Junta de Andalucía

María Jesús Montero, candidata del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas, ha obtenido este domingo el peor resultado del partido en este territorio, de larga tradición socialista.

Con apenas 28 escaños, la exministra de Hacienda sufrió un duro correctivo en una noche marcada por la victoria del PP que, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente y 53 escaños, rozó la mayoría absoluta.

Tras el recuento de votos, Moreno Bonilla y Montero comparecieron para valorar sus respectivos resultados. Y la puesta en escena de PP y PSOE no pudo ser más distinta. La periodista y experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno lo analiza en detalle.

Moreno Bonilla celebró su victoria como líder del PP en Andalucía entre los vítores de los afiliados y los votantes. Sin embargo, su atuendo llamó la atención por un detalle. "Cuando 'ganas' las elecciones, pero llevas la camisa negra…", señala Patrycia Centeno en su cuenta de X.

La camisa negra se asocia comúnmente a un momento triste. Pese a ser el gran vencedor de la noche, el PP pierde cinco escaños respecto a las elecciones de 2022, por lo que quizá Moreno Bonilla no estaba todo lo contento que imaginó antes de acudir a las urnas.

"Aparecen grandes vacíos"

Sin embargo, lo más llamativo de la noche fue la comparecencia de la exministra de Hacienda. Montero valoró los resultados haciendo autocrítica. No obstante, para Patrycia Centeno ha reparado en un detalle importante.

"Cuando ganas, hay tortazos por salir (todos hemos participado en esta victoria). Pero cuando el resultado es pésimo aparecen grandes vacíos (la culpa es sólo suya)…", resume la experta en comunicación no verbal.

En el mensaje adjunta una imagen de la candidata socialista, rodeada por dos compañeros de partido, pero algo desarropada tras una derrota histórica del PSOE. "Escenografía", añade Patrycia Centeno, evidenciando la importancia del lenguaje no verbal.