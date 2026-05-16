Un conductor atropella a al menos una decena de personas en Módena (Italia) y apuñala a otra en su huida

Un vehículo que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a varias personas en pleno centro de Modena, en el norte de Italia, dejando al menos una decena de afectados y varios heridos, entre ellos dos en estado grave, según recogen varios medios italianos.

El atropello se produjo en la Via Emilia, una de las principales calles de la ciudad. Tras el impacto, el conductor abandonó el coche y huyó a pie. Durante la persecución, un hombre intentó detenerlo, pero fue apuñalado por el sospechoso antes de que este continuara escapando, según informó la agencia Ansa.

La policía logró detener al conductor poco después de los hechos. Las primeras informaciones indican que se trata de un ciudadano italiano de 31 años, hijo de padres originarios del norte de África. Según los medios locales, no tenía antecedentes y actualmente está siendo interrogado por las autoridades.

"Hay que entender la razón pero es un acto dramático, estoy profundamente afectado, sea cual sea la naturaleza, es un hecho muy serio, si fuera un atentado sería aún más grave", ha señalado Massimo Mezzetti, alcalde de Módena.

La zona fue acordonada rápidamente mientras agentes de policía y servicios de emergencia atendían a los heridos y recogían pruebas para esclarecer lo ocurrido. Por lo visto, el vehículo implicado es un Citroën C3. Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del atropello y esclarecer si se trató de un acto intencionado.