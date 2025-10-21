El Museo del Louvre cifra en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas y la fiscal de París lanza una advertencia

Lo que parecía quizá no imposible, pero sí improbable, sucedió el domingo 19 de octubre de 2025. Ese día, cuatro encapuchados accedieron por una escalera a la galería de Apolo del Museo del Louvre de París, rompieron las vitrinas y se llevaron una serie de piezas de enorme valor. Uno de los centros de arte más famosos e icónicos del mundo y que también debería ser uno de los más seguros fue profanado por una banda de delincuentes.

Dos días después, la fiscal de París, Laure Beccuau, ha dado a conocer una estimación sobre el valor de los daños causados el Louvre por el robo. En declaraciones recogidas por RTL, la fiscal ha indicado que después de la evaluación del conservador del museo, la cuantía asciende a 88 millones de euros.

Beccuau ha indicado que si bien la suma es "extremadamente espectacular, no tiene comparación con el daño histórico" que ha provocado el robo de una serie de piezas en el museo más importante de Francia, que alberga joyas de incalculable valor artístico como la Gioconda o la Venus de Milo.

Estas fuentes han querido dejar claro que pese a que se haya cifrado en 88 millones la pérdida del Louvre, esto no quiere decir que la banda de delincuentes que se llevó las joyas fueran a ganar esa cantidad "si tuvieron la pésima idea de fundir estas joyas".

Juego formado por una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto sustraidos del Museo del Louvre, en París. EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre

Por otro lado, Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, manifestó en la Asamblea Nacional que "los dispositivos de seguridad del museo no fallaron. La realidad es que funcionaron. Quizá deberíamos preguntarnos, y esto es algo que estamos discutiendo con el ministro del Interior, pero también con el Ayuntamiento de París, sobre la seguridad en la vía pública, que en ese momento no existía".

Como recoge El País, Dati habló también sobre el enorme daño ya no solo económico sino moral que ha provocado por el robo en el museo más emblemático de Francia: "Lo que pasó el domingo, no es un banal incidente. Es un ataque grave a nuestro patrimonio histórico. Se trata de una herida para todos nosotros porque el Louvre es la pantalla de la cultura francesa y de nuestro patrimonio”.

Las piezas robadas y la que se pudo recuperar

Los ladrones se llevaron Tiara de la emperatriz Eugenia, pieza que perteneció la española Eugenia de Montijo y que está adornada con 212 perlas y 1.998 diamantes. También robaron el Broche de la emperatriz Eugenia, una joya con 2.438 diamantes, el collar y pendientes de esmeraldas de la reina María Luisa, regalos de Napoleón que suman 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, así como un conjunto de tiara, collar y pendientes de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia y un Broche relicario con 92 diamantes.

Los ladrones se llevaron también la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, una joya de enorme valor que perdieron por el camino y que resultó dañada. Está compuesta por 1.354 diamantes, 1.136 diamantes rosas y 56 esmeraldas.