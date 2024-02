Jennifer Lopez vuelve 10 años después con 'This Is Me... Now', un álbum inspirado en las segundas oportunidades

Una década después de la publicación de su último álbum y 20 años después de que estrenara This Is Me... Then (2002), Jennifer Lopez vuelve a la carga. Este viernes, salen a la luz los nuevos proyectos de la Diva del Bronx: This Is Me... Now, un álbum que viene acompañado de la película documental This is Me... Now: A Love Story.

Además de ella, uno de los grandes protagonistas del proyecto es su actual marido, el actor y productor Ben Affleck. Cuando la artista, de ascendencia puertorriqueña, compuso This Is Me... Then estaba empezando su relación con Affleck, que llegó a buen puerto en aquel momento.

Dos décadas después los dos artistas han retomado su proyecto de vida en común y JLo reconoce que se sintió "muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor", ha confesado a la agencia de noticias EFE. Y este recién estrenado proyecto es una continuación del que publicó en 2002.

De este nuevo álbum ya se han podido conocer tres adelantos: Can't Get Enough, este mismo tema con la colaboración del artista Latto y una tercera canción homónima al disco. Y ya sólo el videoclip del primero de estos tres temas dio que hablar con su publicación.

La artista, durante el mismo, aparecía vestida con tres trajes de novia y aparecía junto a tres actores diferentes que simulan ser su marido. Una propuesta que varios de sus fans llegaron a interpretar como una posible referencia a sus matrimonios con Marc Anthony, Ojani Noa y Chris Judd.

Para la realización de este videoclip contó con la ayuda de Ben Affleck. "No es que haya hecho alguna vez vídeos ni nada por el estilo, pero simplemente confío en su opinión y sus ideas", explicó a la revista People. Y añadió: "Nadie conoce mi historia ni a mí más que él. Realmente siento que él me entiende y me entiende, obviamente".

De hecho, en el metraje que acompaña el estreno del álbum el actor cobra un papel activo. Ha sido él el encargado de coescribir el documental This is Me... Now: A Love Story, junto a Matt Walton y que está disponible en Prime Video.

El actor aparece en el mismo, uniéndose a los cameos de otras personalidades importantes como Sofía Vergara, Trevor Noah o Post Malone.

"Una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe"

La neoyorquina ha confesado que la intención que tenía al realizar este álbum era la de "compartir" lo que ha "aprendido", así como "una historia que creo que vale la pena, que tiene algo que decir y espero que entretenga a la gente, que inspire a la gente y reconforte", ha apuntado a EFE.

Para ella, el álbum supone "una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que 'para siempre' es real". Sin embargo, considera que había "otra parte de la historia que necesitaba ser contada sobre el camino que hizo falta para llegar a ella", ha indicado a la misma agencia de noticias. Y es así cómo surgió el documental que lo acompaña.