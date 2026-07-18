Multa de 250 euros por hacer paddle surf sin chaleco: la lista de prohibiciones que casi nadie que se sube a una tabla en Grecia conoce
No está permitido practicar el deporte acuático a ciertas horas del día.
Las aguas tranquilas y cálidas conviertan a Grecia en un excelente lugar para hacer paddle surf. Sin embargo, antes de comenzar a practicar el deporte acuático es muy importante tener en cuenta las normas existentes en el país heleno para ello.
De lo contrario, te puedes llevar una multa de 250 euros como le ha ocurrido a un usuario que estaba usando su tabla de paddle surf sin llevar puesto el chaleco salvavidas individual al que obliga la normativa griega.
El individuo fue sorprendido haciendo paddle surf sin el mencionado chaleco durante un control realizado por las autoridades portuarias en la playa de Agios Ioannis, en la isla griega de Lemnos, por lo que le fue impuesta la sanción económica de 250 euros.
Tal y como informa el medio de comunicación griego Documento News, la multa ha causado un importante revuelo en las redes sociales. Un vídeo publicado en TikTok acerca de este incidente ha dado lugar a un intenso debate acerca de si quienes practican paddle surf conocen las obligaciones que establece la legislación griega para realizar la citada actividad deportiva de forma segura.
Cabe destacar que la norma de utilizar un chaleco salvavidas individual no es la única que afecta al paddle surf. Esta es la lista de prohibiciones que casi nadie que se sube a una tabla en Grecia conoce:
- Queda prohibido el uso de la tabla de paddle surf por parte de personas que no sepan nadar.
- Queda prohibido el uso de la tabla de paddle surf por parte de menores de 15 años.
- No se permite que suba a bordo de la tabla de paddle surf más de una persona.
- Está prohibido alejarse con la tabla de paddle surf más de 500 metros de la costa.
- No se permite el uso de la tabla de paddle surf antes del amanecer ni después del atardecer.
- Está prohibido el uso de la tabla de paddle surf cuando prevalecen condiciones meteorológicas adversas.
- El conductor de la tabla de paddle surf debe desplazarse de forma que no ponga en peligro ni moleste a los bañistas.