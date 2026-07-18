James, experto en IA, sobre las 'novias' digitales: "Es como la comida basura: satisface en el momento que alguien te dé la razón en todo, pero le faltan cualidades esenciales de lo humano"

Paradójicamente, en el momento de la historia en el que más interconectados estamos gracias a la tecnología, muchas personas se sienten más solas que nunca al no tener apenas interacciones presenciales.

Ese sentimiento de soledad es el que ha llevado a algunos usuarios (más de los que a simple vista creemos) a tener 'novios' y 'novias' digitales a través de los sistemas conversacionales de la inteligencia artificial (IA).

James Muldoon, experto en IA, ha analizado el fenómeno de las parejas virtuales con IA a través de dos libros: Máquinas del amor: cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras relaciones (del que es autor) y Alimentando la máquina: la mano de obra oculta que impulsa la IA (del que es coautor).

El especialista ha concedido una entrevista al medio de comunicación británico Novara Media en la que ha explicado cuáles son las principales conclusiones que ha extraído a la hora de investigar los sistemas de IA para escribir los dos mencionados libros.

Durante la conversación, James ha comparado la satisfacción a nivel afectivo que encuentran ciertas personas al relacionarse con la IA con lo que produce en el organismo la comida basura a nivel nutricional. "La lección general para mí ha sido que debemos darle importancia a nuestras relaciones humanas", ha destacado.

En ese sentido, el experto ha afirmado que lo que ha encontrado en las relaciones amorosas entre los humanos y los sistemas de IA es que "es como la comida basura: satisface en el momento que alguien te dé la razón en todo, pero le faltan cualidades esenciales de lo humano".

James Muldoon ha subrayado que esas cualidades humanas que los sistemas conversacionales de IA no pueden reemplazar son aspectos como "la experiencia corporal, tener cierto grado de conflicto y desacuerdo o tener a alguien que realmente pueda darte un abrazo".