Adiós a los radares fantasma: Italia suspende cientos de dispositivos hasta nuevo aviso

Radares (provisionalmente) fuera de servicio en Italia. El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia ha informado de la retirada temporal del servicio de cientos de controles de velocidad debido a que deben ser certificados.

La razón es que este pasado domingo entró en vigor en el país transalpino una nueva normativa que estipula que los radares necesitan tener un margen de error inferior al 3% para velocidades superiores a 100 kilómetros por hora y, además, tienen que ocultar los rostros de los conductores y los ocupantes de los vehículos.

Al respecto, el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, ha expresado, en su cuenta en la red social X, que "se acabaron los radares fantasma, que no eran más que un impuesto encubierto para millones de trabajadores y no tenían nada que ver con la seguridad vial".

En concreto, desde el ministerio han precisado que durante los próximos meses los fabricantes deberán solicitar la nueva certificación de 850 radares. No obstante, hay más de 3.000 radares que están operativos al ser considerados aptos para cumplir la nueva reglamentación.

Tal y como detalla el medio de comunicación alemán Der Spiegel, desde el año 1992 el Código de Circulación de Italia establece que los radares deben estar certificados. Pese a ello, nunca se había aprobado un decreto para aplicar esa obligación legal.

En ese sentido, cabe destacar que, en 2024, el Tribunal Supremo de Italia sentenció que las multas impuestas por radares que habían sido "autorizados" por la administración, pero no "certificados", no tenían validez.

Al respecto, desde la asociación de consumidores Codacons han subrayado que "quien ponga en peligro su propia vida y la de los demás debe ser castigado con la máxima severidad, pero las sanciones deben ser legales e imponerse con dispositivos que cumplan plenamente las disposiciones del Código de Circulación".