Las supersticiones de Milei le alejan del palco para ver la final del Mundial ante España: la cábala que marca todos sus pasos

El presidente argentino no estará en el estadio para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España.

Mientras miles de aficionados argentinos ponen rumbo al estadio para acompañar a su selección en la final del Mundial frente a España, Javier Milei seguirá el partido lejos del palco de autoridades. No será por motivos de agenda ni de seguridad. Tampoco por cuestiones diplomáticas. La explicación está en una de las supersticiones que el presidente argentino mantiene desde el inicio del campeonato.

Según ha reconocido su entorno, Milei considera que no debe cambiar aquello que ha funcionado durante todo el torneo. La llamada "cábala" le ha llevado a seguir todos los partidos desde el mismo lugar y bajo las mismas rutinas, convencido de que alterar ese patrón podría romper la buena dinámica de la selección.

La cábala que no quiere romper antes de la gran final

Las supersticiones forman parte de la cultura futbolística argentina desde hace décadas y Milei no es una excepción. El presidente ha evitado acudir a los estadios durante todo el Mundial y tampoco hará una excepción para la final frente a España. Su argumento es sencillo: la selección ha ido superando eliminatorias mientras él veía los encuentros desde Argentina y considera que cambiar ahora esa costumbre sería desafiar la suerte.

La decisión ha sorprendido porque se trata del partido más importante del torneo y porque otros jefes de Estado sí tienen previsto acudir al estadio para presenciar la final.

No es la primera vez que Milei reconoce sus supersticiones

El mandatario argentino nunca ha ocultado que concede importancia a determinadas cábalas y rituales. En varias ocasiones ha admitido que es una persona supersticiosa y que, cuando algo funciona, prefiere no modificarlo.

En esta ocasión, esa convicción pesa más que la posibilidad de ocupar un asiento en el palco de autoridades durante una final histórica para Argentina.

La Albiceleste busca conquistar su cuarto Mundial (sus tres anteriores fueron en años pares) frente a una España que llega tras completar un torneo brillante y que aspira a levantar su segunda Copa del Mundo, tras la de 2010.

Las supersticiones de Milei

Javier Milei ha reconocido públicamente varias supersticiones (cábalas) que mantiene durante los partidos de la selección argentina, especialmente en el Mundial 2026.

Ver los partidos desde Olivos

Milei confirmó que no viajará a la final del Mundial contra España en el MetLife Stadium (Nueva York) porque prefiere seguir viendo los encuentros desde la residencia presidencial de Olivos, “como el primer día”, para no romper la racha.

La “campera de la petrolera”

El presidente reveló que usa una chaqueta con logos de una empresa petrolera durante los partidos. El día de Argentina vs. Suiza se la quitó porque tenía calor, Argentina encajó un gol y, tras volvérsela a poner, el equipo ganó 3-1 en prórroga. Desde entonces no se la ha quitado.

No “gafar” la racha

Milei ha visto las siete victorias anteriores de Argentina en el torneo desde su casa y atribuye a esa rutina parte de la buena suerte, por lo que se niega a cambiarla de cara a la final.

Las cábalas son muy comunes entre los aficionados argentinos en Mundiales: repetir ropa, comida, ubicación para ver el partido, etc. En el caso de Milei, sus rituales han tenido amplia cobertura mediática y él mismo los ha explicado en entrevistas, reconociendo abiertamente que son supersticiones.