Moisés, cerrajero, sobre las quejas por los precios para abrir una puerta: "Te llaman a las tres de la mañana, vas y te gastan una broma"

Moisés Antonete, cerrajero y propietario de Maskey Autolalves Center, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok, en el que, bajo el nombre de usuario @Maskeyautollavescenter, habla sobre los precios de las aperturas de puertas de los cerrajeros disponibles las 24 horas del día.

El precio de un cerrajero es un tema muy debatido, sobre todo porque, si te dejas las llaves dentro de casa y no tienes cómo abrir la puerta, puede salirte por un riñón y medio del otro.

"¿Te parece caro que un cerrajero te cobre 200, 300, 500 euros? ¿Te parece caro, por ejemplo, que el cerrajero esté agotado y se tenga que levantar a las tres o cuatro de la mañana e ir a abrir tu puerta?", ha preguntado al principio del vídeo, en el que ha sido muy contundente.

"¿Por qué no te metes tú a cerrajero?"

A esas personas que se quejan del precio les pregunta: "¿Por qué no te metes tú a cerrajero? Porque si te parece caro, quiere decir que tú estás en un trabajo en el que no estás ganando mucho dinero, que estás muy apretado".

"Si tú ves que esa persona gana mucho, en vez de criticar el precio y decir que es muy caro, que es una barbaridad, ¿por qué no te metes tú a cerrajero? Métete y vas a ver todo lo bueno y todo lo malo que hay", ha defendido.

El cerrajero insiste en que las críticas vienen de personas que no ven lo que hay en el día a día de la cerrajería: "Te van a llover tortas por todos los lados, torta de que te llaman a las tres de la mañana, vas para allá y es mentira. Te van a gastar una broma".

"Te has levantado a esa hora y después, por la mañana, te tienes que levantar otra vez. En la práctica es otra película, es decir, vas aprendiendo sobre la marcha, a medida que se va tropezando, va aprendiendo, ves todo lo que hay que pagar, todos los impuestos, todas las cositas", ha sentenciado.

A pesar de su alegato, los comentarios que ha recibido son de usuarios que insisten en que aun así el precio es demasiado caro: "Es abuso por necesidad". Alfredo, un cerrajero, sí que está de acuerdo: "Cuánta razón".