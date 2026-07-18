Un profesor de matemáticas de 25 años, tras saber que no podía volver a su escuela: "Lloré prácticamente todo el mes"

Con la llegada del verano, muchos profesores tienen la fortuna de coger más de dos meses de vacaciones; pero no es una realidad común. En el caso de los profesores interinos estos días de descanso se convierten en un quebradero de cabeza. Con el auge de los contratos temporales en el sector, se encuentran inmersos en la incertidumbre.

"Tras terminar mis estudios de cine hace tres años, me di cuenta de que ese mundo no era para mí. Así que fui a llamar a la puerta de una escuela de mi pueblo. Me contrataron, pero me aconsejaron que sacara mi diploma de magisterio. Es necesario para conseguir un puesto fijo a largo plazo. Al final, trabajé como profesora en prácticas durante dos años y medio, y en enero me gradué como maestra de infantil", explica Romi Dobbelaere, una profesora de un colegio belga en declaraciones al diario De Morgen.

Ella lamenta que "decir adiós es doloroso". Pero la pesadilla continúa. Este año, en el colegio donde trabaja tan solo le han ofrecido trabajar cuatro horas: "Demasiado poco para un puesto a tiempo completo".

"Esa noticia fue terrible", continúa en conversación con el medio de comunicación. "Mis compañeros son fantásticos y me siento como en casa. Incluso cuando la dirección me dijo que otra escuela del mismo grupo me ofrecía un puesto a tiempo parcial en tercer curso de infantil, al principio lloré desconsoladamente. No podía soportar la idea de tener que empezar de cero en otro sitio".

"A pesar de la gran incertidumbre, afortunadamente aún no he perdido mi pasión por la educación. A veces me pregunto: ¿merece la pena todo esto? Pero cuando estoy frente a los niños, siento por qué lo hago", reconoce.

"Lloré practicamente todo el mes"

El caso de Dobbelaere no es excepcional. Djordy Fae es profesor de matemáticas en un instituto de educación secundaria. Él dice que "por suerte" suele encontrar sus empleos con "relativa rapidez" pero eso no garantiza que pueda firmar contratos indefinidos.

"El curso pasado, incluso antes de los exámenes finales, me comunicaron que no me permitirían regresar al siguiente curso. La noticia me afectó mucho", explica en una entrevista también con el periódico. "Junio y julio fueron un infierno. Todos los días revisaba las páginas buscando vacantes. Lloré prácticamente todo el mes".

Pero este año, afortunadamente, ha sido diferente: "Recibí la buena noticia de que tendré un horario fijo en septiembre. Gracias a ello, he podido empezar el verano con mucha más tranquilidad y optimismo. Sin embargo, la incertidumbre me sigue inquietando, porque mientras no tengas un puesto fijo, nunca sabes con certeza cuál es tu situación", lamenta.