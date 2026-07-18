Carl, 42 años, yesero en el pueblo invadido por las moscas: "Es una plaga de proporciones bíblicas. Si matas 100, vuelven otras 100. De noche se te posan en la cabeza mientras intentas dormir"

Llanelli, una localidad costera del sur de Gales, se ha convertido en 'el infierno de las moscas'. Los residentes aseguran que ni siquiera pueden cocinar sin que decenas de estos insectos se posen en la comida.

La situación no pinta bien, ya que con el calor la cantidad de moscas está aumentando aún más. Aunque el municipio lleva ya una década con este problema, lo de este año es algo inédito. Los vecinos lo achacan a la instalación de un centro de reciclaje cercano.

En declaraciones al medio de comunicación británico Daily Mail, Carl Phillips, de 42 años y yesero, ha asegurado que "es una plaga de proporciones bíblicas. Si matas a 100, vuelven otras 100. Por la noche estás en la cama intentando dormir y se te posan en la cabeza".

Paige Richards, quien dirige el Seaside Sports and Social Club, ha decidido adoptar medidas para que los clientes sigan acudiendo a su negocio, sin embargo, ninguna de ellas es totalmente efectiva. "Las moscas son invasivas, se meten por todas partes y, por muchas medidas que tomemos, no funcionan", ha lamentado.

Richards ha detallado que, en su afán por acabar con la plaga de moscas, "hemos colocado papel matamoscas, que enseguida se llena de insectos, y hemos comprado un matamoscas eléctrico, pero las moscas siguen apareciendo".

Además, la dueña del Seaside Sports and Social Club también ha decidido instalar ventiladores en las mesas del establecimiento para tratar de mantener a las moscas alejadas de los clientes. "Lo hacen en España, así que pensé en probarlo aquí; funciona un poco, pero las moscas simplemente se quedan revoloteando debajo de las mesas. La gente viene aquí para escapar de las moscas de sus casas, pero están por todas partes. Es una molestia y un peligro para la salud", ha expresado Paige Richards.