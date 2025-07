Paramount pagará a Donald Trump 16 millones para resolver una demanda sobre una entrevista a Kamala Harris

El gigante audiovisual Paramount ha acordado pagarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 16 millones de dólares para resolver su demanda por la edición de una entrevista en el mítico programa 60 Minutes, de CBS News, según informó la compañía este martes por la noche. Se trata de una concesión extraordinaria a un mandatario en funciones por parte de una importante organización de medios, en un contexto desconocido de poder al alza de Trump.

Paramount indicó que su pago incluye los honorarios y costos legales de Trump y que el dinero, menos los honorarios legales, se destinará a la futura biblioteca presidencial del republicano, un legado típico de todos los expresidentes del país.

Como parte del acuerdo, la empresa también acordó publicar las transcripciones de las entrevistas de 60 Minutes con candidatos presidenciales estadounidenses elegibles después de su emisión, sujetas a las modificaciones necesarias por motivos legales o de seguridad nacional. El acuerdo no incluye una disculpa, informa The New York Times.

Muchos abogados desestimaron la demanda de Trump por infundada y creyeron que CBS finalmente ganaría en los tribunales, en parte porque la cadena no reportó nada "factualmente inexacto", y la Primera Enmienda otorga a los editores un amplio margen de maniobra para determinar cómo presentar una información.

Sin embargo, Shari Redstone, presidenta y accionista mayoritaria de Paramount, declaró ante su junta directiva que estaba a favor de explorar un acuerdo con Trump. Algunos ejecutivos de la firma consideraron la demanda del presidente como un posible obstáculo para completar la venta multimillonaria de la compañía al estudio de Hollywood Skydance, que requiere la aprobación de la Administración.

La venta pondría fin al control que la familia Redstone ejerció durante décadas sobre CBS News y Paramount Pictures y lo pondría en manos de David Ellison, hijo de Larry Ellison, un multimillonario tecnológico que ha respaldado a Trump. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha declarado que la demanda del presidente contra Paramount no está relacionada con la revisión de la FCC de la fusión de la compañía con Skydance. Paramount también ha declarado que ambos asuntos no están relacionados.

En la redacción de CBS, un posible acuerdo se consideró un "punto bajo" en la historia de casi un siglo de la cadena que albergó a Walter Cronkite y Edward R. Murrow, cuyo famoso rechazo al macartismo en la década de 1950 fue representado recientemente en Broadway por George Clooney. 60 Minutes, pionero del periodismo de investigación en directo, completó recientemente su 51.ª temporada consecutiva como el programa de noticias más visto del país.

CBS no es la primera división de noticias en hacer una concesión importante a Trump. En diciembre, ABC News pagó 16 millones de dólares más para resolver una demanda por difamación presentada por Trump contra la cadena y uno de sus presentadores, George Stephanopoulos. El Sr. Trump demandó a Paramount por 10 mil millones de dólares el año pasado, alegando que "60 Minutes" editó engañosamente una entrevista con la exvicepresidenta Kamala Harris para interferir en las elecciones.

El origen del choque

La transcripción de la entrevista mostró que la candidata demócrata a la Presidencia y entonces vicepresidenta del país, Harris, dio una larga respuesta a una pregunta sobre Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Aproximadamente 21 segundos de esa respuesta se emitieron en un avance de la entrevista en Face the Nation, otro programa de CBS News. Una parte diferente de siete segundos de la respuesta se emitió al día siguiente en un episodio en horario estelar de 60 Minutes.

Trump afirmó en su demanda que las acciones de CBS constituyeron una "distorsión de noticias" cuyo objetivo era inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata. Paramount cuestionó esa descripción. Incluso antes de su resolución, la demanda de Trump -y la aparente disposición de Redstone a considerar un acuerdo- había sumido a CBS News en un caos. Las tensiones dentro de la cadena sobre cómo manejar los ataques legales del presidente contribuyeron a la renuncia del productor ejecutivo del espacio afectado, Bill Owens; la presidenta de CBS News, Wendy McMahon, fue posteriormente obligada a dimitir.

Al observar el desarrollo del caso con Trump, muchos periodistas de CBS creyeron que la credibilidad a largo plazo de 60 Minutes estaba en juego. Scott Pelley, el veterano corresponsal, declaró el mes pasado que cualquier acuerdo sería "muy perjudicial para CBS, para Paramount y para la reputación de esas empresas".

Los ejecutivos de CBS y Paramount examinaron con mayor rigor de lo habitual los segmentos de 60 Minutes que pudieran interpretarse como críticos con la administración Trump. CBS News no ha cancelado ninguna noticia por la presión, pero Owens, al renunciar en abril, declaró que "no se le permitiría" tomar decisiones periodísticas independientes. McMahon declaró al dejar la empresa que "quedó claro que la compañía y yo no estamos de acuerdo sobre el camino a seguir".

Redstone comunicó a la junta directiva que se recusaba de participar en las discusiones sobre cómo manejar la demanda de Trump, dado que su participación financiera en el acuerdo pendiente con Skydance es mucho mayor que la de otros accionistas, cuyos intereses se espera que los directores representen. Esta primavera, le diagnosticaron cáncer de tiroides y recientemente ha estado recibiendo tratamiento.

Sin embargo, incluso antes de su diagnóstico, les dijo a los miembros de la junta que quería que la compañía explorara un acuerdo con Trump. Redstone ha declarado que quiere evitar una prolongada guerra legal con el presidente que podría costar cientos de millones de dólares y poner en peligro otras divisiones que tienen relaciones comerciales con el gobierno.

Redstone también ha manifestado a sus allegados su preocupación por el criterio editorial de CBS News. Ha reconocido estar preocupada por parte de la cobertura informativa de su cadena y, en ocasiones, ha expresado públicamente sus preocupaciones y ha hablado con la dirección corporativa.

Senadores como Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Bernie Sanders, de Vermont, han advertido que cualquier pago de Paramount al Sr. Trump podría interpretarse como un soborno, y afirmaron que considerarían celebrar una audiencia en el Congreso al respecto.

La posibilidad de ser acusados de soborno, y posiblemente enfrentarse a acciones legales por ello, había irritado a los directores de Paramount, quienes tuvieron que sopesar los beneficios corporativos de un acuerdo frente a la percepción de que estaban dando luz verde a un acuerdo para asegurar una fusión no relacionada.

La Fundación para la Libertad de Prensa, un grupo defensor de la Primera Enmienda, ha declarado que planea presentar una demanda en nombre de los accionistas contra la Sra. Redstone y la junta directiva de Paramount en caso de llegar a un acuerdo; el grupo ha contratado al destacado litigante Abbe Lowell para su labor. El acuerdo se produjo menos de un día antes de que Paramount planeara realizar cambios en su junta directiva, un cambio que podría haber complicado las negociaciones del acuerdo. Judith McHale, directora con amplia trayectoria, deja el cargo, y la compañía planea incorporar a tres nuevos directores: Mary Boies, asesora del bufete Boies Schiller Flexner; Charles E. Ryan, cofundador de Almaz Capital; y Roanne Sragow Licht, profesora adjunta de la Universidad de Boston.