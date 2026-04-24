"La ciudad de los sueños": la prensa inglesa habla así de una ciudad española que "no ha sucumbido al turismo masivo

En Málaga hay un municipio que, según destacan desde la prensa británica, ha conseguido evitar el turismo masivo. Se trata de Ronda, ubicada en la provincia andaluza de Málaga, un lugar descrito por el diario británico 'Metro' como "la ciudad de los sueños".

Según destacan desde el medio, Ronda no solo destaca por no contar con un turismo excesivo, sino que además dispone de un "encanto romántico" que ha atraído a varios poetas y escritores durante siglos. "Su importancia cultural es tan impresionante como su geografía, pero está lejos de ser abrumadora", defienden.

También resalta por su capacidad de pasear por sus calles de pie, pues todo se encuentra a relativamente poca distancia, así como por su ambiente tranquilo, sin grandes cadenas hoteleras ni rascacielos.

"Aquí no encontrarás grandes cadenas hoteleras ni los rascacielos de bloques de hormigón que proyectan sombras sobre la Costa del Sol. Todavía conserva el encanto de la 'Vieja España', con sus calles blancas como la tiza, sus plazas tranquilas y el sonido de las guitarras flamencas", agregan.

Algunas de las actividades que recomiendan:

En este sentido, el medio británico aconseja visitar diferentes lugares de Ronda. Algunos de ellos son:

Puente Nuevo: Se trata de la "joya de la corona" de la localidad y fue construido en el siglo XVIII. Se aconseja subir la cuesta o bajar los 200 escalones hasta el río para apreciar mejor sus impresionantes vistas.

Se trata de la "joya de la corona" de la localidad y fue construido en el siglo XVIII. Se aconseja subir la cuesta o bajar los 200 escalones hasta el río para apreciar mejor sus impresionantes vistas. Rutas de bares de tapas : Al igual que en la mayoría de ciudades españolas, en Ronda hay una amplia cultura de las tapas. Algunos de los platos que aconsejan desde el medio británico son el gazpacho, el rabo de toro o la berenjena frita con miel.

: Al igual que en la mayoría de ciudades españolas, en Ronda hay una amplia cultura de las tapas. Algunos de los platos que aconsejan desde el medio británico son el gazpacho, el rabo de toro o la berenjena frita con miel. Cultura de la tauromaquia : Aquellos que no estén en contra de la tauromaquia pueden aprender la historia de esta "controvertida cultura".

: Aquellos que no estén en contra de la tauromaquia pueden aprender la historia de esta "controvertida cultura". Viaja a otras ciudades: próximas a Ronda también hay otras opciones para visitar, como pueden ser Málaga, Fuengirola, Nerja, Granada o Marbella.

Según una encuesta realizada por el mismo medio, uno de los aspectos que más atraen de Ronda son "sus lugares históricos, como el Puente Nuevo y los baños árabes" (un 73% de los encuestados ha elegido esta opción hasta ahora).