Adiós a la gran ciudad: estos pueblos te pagan hasta 30.000 euros por vivir allí

La despoblación es uno de los principales problemas que enfrentan las pequeñas ciudades y pueblos de todo el mundo. En España es un asunto que preocupa en regiones como Castilla y León, en cuyos municipios se ha llegado a ofrecer trabajo o comida gratis para atraer población y poder revertir la tendencia.

Estas oportunidades pueden ser atractivas para trabajadores que pueden llevar a cabo su actividad en remoto. De este modo, encuentran un remanso de paz alejado de las grandes ciudades y con un modo de vida bastante más económico.

Existen ciudades que pagan o que ofrecen alojamiento gratis en países como Estados Unidos, Italia, Suiza o Grecia. Eso sí, las convocatorias no están siempre disponibles, pues dependen de los presupuestos municipales. Hay que permanecer atento para saber en qué momento puedes postular a dichos programas.

Estos son algunos de los pueblos que dan dinero o casa a cambio de mudarte allí en 2026:

Presicce-Acquarica, Italia

El pueblo se encuentra en la región de Puglia, en el sur de Italia. Sus atractivos son el tiempo agradable durante gran parte del año y la arquitectura barroca que se puede encontrar en sus calles.

El pago es de hasta 30.000 euros para comprar y rehabilitar una casa. La vivienda debe estar construida antes de 1991.

También ofrecen 1.000 euros por cada recién nacido.

Albinen, Suiza

Es una comuna ubicada en el cantón de Valais, muy adecuada para aquellos que disfrutan en la naturaleza.

El pago es de 25.000 francos suizos (27.600 euros) por cada adulto y 10.000 (11.040 euros) por cada hijo.

El principal requisito es ser menor de 45 años y comprar una casa de al menos 200.000 francos (223.000 euros). Además, hay que residir allí durante 10 años.

Tulsa, Estados Unidos

Este caso es diferente a los demás, ya que no necesita combatir la despoblación. En su caso, lo que pretende es atraer a nómadas digitales que quieran emprender en la ciudad.

El pago es de hasta 10.000 dólares (8.600 euros), pero para ello debes tener un empleo en remoto para una empresa de fuera de Oklahoma.

Anticitera, Grecia

Es una isla de 65 habitantes que busca aumentar su población. Se encuentra en el noroeste de Creta y tiene una extensión de 20 km². Aquí encontrarás playas que son perfectas para el descanso.

El programa consiste en ofrecer casa y un pago de 500 euros al mes durante los primeros 3 años de residencia.

Ichikawa, Japón

Es la primera ciudad japonesa que ofrece ayudas económicas a recién casados o parejas que están a punto de formalizar su matrimonio. Es una buena oportunidad para aquellos que se sienten atraídos por la cultura nipona, ya que está a 20 kilómetros de Tokio.

La ayuda es de hasta hasta 290.000 yenes (1.600 euros). Los requisitos son tener 39 años o menos, estar empadronados en Ichikawa y que los ingresos anuales de la pareja sean inferiores a 6 millones de yenes (35.000 euros).

Jubrique, España

Situado en la Serranía de Ronda, provincia de Málaga, dispone de algunos incentivos para la adquisición de vivienda.

La ayuda es de hasta 10.800 euros para comprar una vivienda. El objetivo es fijar población en el entorno rural y no perder habitantes. Actualmente viven 580 personas.