La concursante de Operación Triunfo 2025 que arrasó en la selectividad: "La superdotada"

El fenómeno Operación Triunfo sigue dando que hablar. Los concursantes suelen estar en el punto de mira y cualquier detalle suele destacarse en las redes sociales. Recientemente, los fans de OT 2025 han vivido la expulsión de Lucía Casani en la gala 9 y la nominación, por tanto, de Guillo Rist y Téyou.

Desde un inicio son 16 concursantes los que luchan por ser el campeón o la campeona de la edición, sabiendo el gran escaparate que supone simplemente por el hecho de participar. Recientemente, se ha viralizado un vídeo de una de las concursantes que publicó en su cuenta de TikTok hace ya un tiempo, incluso antes de que participara en el casting inicial, y sus notas han generado que la llamen "la superdotada".

El apodo le viene como anillo al dedo, ya que precisamente ha sido la favorita de la semana: Cristina Sánchez, de Sevilla, y una de las grandes candidatas a ser el nuevo campeón de OT 2025. Este mismo año hizo la selectividad y se unió al reto de ir conociendo las notas de los exámenes uno a uno, siendo reveladas por uno de sus familiares, no sin antes dar ella misma una estimación de lo que podría haber sacado.

Altísimo nivel dentro y fuera del concurso

"Reaccionando a las notas EVAU 2024", decía al principio del vídeo. Ya revelaba antes de saber las notas que su media de bachillerato era un 9,58, prácticamente perfecto. En Lengua Castellana y Literatura creía que había sacado un 8,50, pero el resultado fue un 9.

Sánchez pensaba que Historia de la filosofía, pero acabó sacando un 9,75. En Inglés, que sí fue la peor nota de todas, terminó con un 8,25. Latín, una de las optativas, fue una nota perfecta, un 10, como Geografía.

Haciendo los cálculos terminaron sacando que su media final de la selectividad fue un 13,430, rozando la perfección y abriéndole muchísimas puertas a la carrera que habría elegido. Pero eso es algo que tendrá que esperar, ya que la primera puerta que se le abrió fue la de Operación Triunfo, postulándose como una de las posibles ganadoras de la edición, según los comentarios de los fans del concurso musical. "La superdotada", describía la cuenta de X @SuperViiral.