Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Oreja de Van Gogh añade nuevas fechas para su gira después de agotar entradas en varias ciudades
Cultura

Cultura

La Oreja de Van Gogh añade nuevas fechas para su gira después de agotar entradas en varias ciudades 

Las entradas pueden comprarse a través de la web del grupo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Nueva imagen de La Oreja de Van Gogh, con Amaia MonteroSONY

A pesar de las incidencias por la caída de la nube de Amazon, las entradas para la gira de conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en 2026 están volando. De hecho, el grupo ha tenido que añadir nuevas fechas en varias ciudades españolas. 

Concretamente, las nuevas fechas de la gira Tantas cosas que contar son el 10 de mayo en Bilbao, el 31 de mayo en Madrid, el 1 de agosto en Donostia, el 10 de octubre en Zaragoza, el 7 de noviembre en Barcelona y el 21 de noviembre en Pamplona. 

Las entradas iban a salir a la venta inicialmente a las 12:00 horas pero el grupo se vio obligado a retrasarlo hasta las 16 horas para que el proceso pudiera desarrollarse sin incidencias. 

Como era de esperar, muchas de las entradas de la gira, la primera con Amaia Montero y sin el guitarrista Pablo Benegas después de 17 años, se están están agotando y algunos fans han llegado a esperar una hora de cola para poder comprar sus tickets

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", publicó el grupo en sus redes sociales el pasado viernes, junto a nueva foto de los cuatro integrantes, con Montero a la cabeza.

La gira supone la culminación del regreso de Amaia Montero al grupo año y medio después de que se subiera al escenario del Bernabéu con Karol G y comenzaran los rumores de su vuelta a La Oreja de Van Gogh. El tour coincide con el 30º aniversario de la creación del grupo y está por ver si se incluyen nuevas canciones de la banda además de grandes éxitos como La playa o 20 de enero.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 