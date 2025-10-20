La Oreja de Van Gogh añade nuevas fechas para su gira después de agotar entradas en varias ciudades 

A pesar de las incidencias por la caída de la nube de Amazon, las entradas para la gira de conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en 2026 están volando. De hecho, el grupo ha tenido que añadir nuevas fechas en varias ciudades españolas.

Concretamente, las nuevas fechas de la gira Tantas cosas que contar son el 10 de mayo en Bilbao, el 31 de mayo en Madrid, el 1 de agosto en Donostia, el 10 de octubre en Zaragoza, el 7 de noviembre en Barcelona y el 21 de noviembre en Pamplona.

Las entradas iban a salir a la venta inicialmente a las 12:00 horas pero el grupo se vio obligado a retrasarlo hasta las 16 horas para que el proceso pudiera desarrollarse sin incidencias.

Como era de esperar, muchas de las entradas de la gira, la primera con Amaia Montero y sin el guitarrista Pablo Benegas después de 17 años, se están están agotando y algunos fans han llegado a esperar una hora de cola para poder comprar sus tickets.

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", publicó el grupo en sus redes sociales el pasado viernes, junto a nueva foto de los cuatro integrantes, con Montero a la cabeza.

La gira supone la culminación del regreso de Amaia Montero al grupo año y medio después de que se subiera al escenario del Bernabéu con Karol G y comenzaran los rumores de su vuelta a La Oreja de Van Gogh. El tour coincide con el 30º aniversario de la creación del grupo y está por ver si se incluyen nuevas canciones de la banda además de grandes éxitos como La playa o 20 de enero.