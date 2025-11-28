Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'La voz de Hind', la película que rompe el silencio sobre la infancia en Gaza
'La voz de Hind', la película que rompe el silencio sobre la infancia en Gaza 

Este viernes llega a las salas la cinta rodada a partir de las llamadas de emergencia de Hind Rajab, una niña de seis años asesinada en Palestina. 

Uxía Prieto
Escena de 'La voz de Hind' con una fotografía de Hind Rajab
Escena de 'La voz de Hind' con una fotografía de Hind RajabREVOLUTIONARY PRESS

Se suele decir que la realidad supera a la ficción, por eso la directora tunecina Kaouther Ben Hania decidió narrar la historia real de Hind Rajab, una niña de seis años, a partir de las llamadas telefónicas de emergencia que hizo la pequeña cuando el coche en el que viajaba con sus tíos y sus primos fue atacado por el ejército israelí en el norte de Gaza.

La voz de Hind llega este viernes a las salas de cine después de conmover a los espectadores que ya han podido ver la película en festivales como Venecia, donde recibió una ovación de casi media hora y ganó el Premio del Jurado, o San Sebastián, donde consiguió el premio del público con la nota más alta de la historia del certamen. "Cuando escuché por primera vez la voz de Hind Rajab sentí algo más allá de sus palabras. Era la voz de la propia Gaza pidiendo ayuda y nadie podía contactarla", explicó Ben Hania cuando presentó la cinta en Venecia.

La película relata la muerte de Hind Rajab después de permanecer en contacto durante horas con los trabajadores de la Media Luna Roja de Palestina, que intentan hacer todo lo posible para ayudarla. Dos operadores, interpretados por Motaz Malhees y Saja Kilani, intentan tranquilizar a la pequeña mientras ella les cuenta lo que está viviendo: los disparos de los tanques del ejército mientras permanece asustada en el coche entre los cadáveres de sus tíos y primos que han fallecido en el ataque.

La voz de Hind intercala la desesperación de sus trabajadores por intentar coordinar el rescate de la pequeña con el audio real de las llamadas de emergenica que hizo la niña palestina suplicando que alguien fuera a ayudarla durante horas. Ben Hania no necesita utilizar ni violencia ni imágenes gráficas para que el espectador pueda imaginarse el horror no solo de Hind, sino de miles de personas a diario en Palestina.

En el centro de operaciones donde se desarrolla la acción, vemos a unos trabajadores al límite ante la impotencia de tener que depender de las autoridades israelís para poder organizar un rescate en distancias tan cortas como diez minutos. “En cualquier lugar del mundo una ambulancia llega al momento”, se lamenta durante un momento de la cinta para poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan cada día.

Los hechos reales 

El 29 de enero de 2024, Hind Rajab viajaba junto a sus tíos y cuatro primos en un coche al norte de Gaza después de que el ejército israelí ordenara una evacuación. Durante el trayecto, el vehículo fue atacado y un primer momento una de las primas mayores de Hind, Layan Hamada, llamó a la Media Luja Roja Palestina pidiendo ayuda y denunciando que estaban disparando al coche. 

Imagen de la grabación de audio de una llamada
  Imagen de la grabación de audio de una llamadaREVOLUTIONARY PRESS

Rana Faqih, operadora del servicio de emergencias, devolvió la llamada al número y atendió a Hind durante horas, mientras la niña le iba detallando la situación que estaba viviendo hasta que se hizo el silencio antes de que pudiera ser rescatada por los paramédicos.

El destino de Hind no se conoció hasta 12 días después, cuando el cuerpo de la niña fue encontrado junto al de sus familiares en el coche. A pocos metros también estaban los cadáveres de los dos sanitarios de la Media Luna Roja que se habían desplazado para intentar salvarla. 

Dos informes, uno de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado que depende de Naciones Unidas y otro del Forensic Architecture, dependiente de la Universidad de Londres, afirmaron que las acciones habían sido del ejército israelí. 

Concretamente, según el informe del Forensic Architecture, el coche había recibido más de 300 impactos de bala que se habían disparado desde un tanque situado a alrededor de veinte metros del vehículo. 

Los operadores de la Media Luna Roja Palestina
  Los operadores de la Media Luna Roja PalestinaREVOLUTIONARY PRESS

Una película para concienciar socialmente

Kaouther Ben Hania supo de la muerte de Hind durante una espera en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando escuchó uno de los audios que se publicaron en internet con parte de las llamadas de la pequeña. "Sentí de inmediato una mezcla de impotencia y una tristeza abrumadora. Una reacción física, como si el suelo se moviera bajo mis pies. No podía seguir adelante con mis planes", comentó la cineasta. 

"Contacté a la Media Luna Roja y les pedí que me permitieran escuchar la grabación completa. Duraba unos 70 minutos y era desgarradora. Después de escucharla, supe sin ninguna duda que tenía que dejarlo todo. Tenía que hacer esta película", detalló la directora sobre el germen de la película. 

  Kaouther Ben Hania y los actores, en Venecia con una foto de Hind Rajab.WireImage/Getty Images

Para los actores Motaz Malhees y Saja Kilani, que se emocionaron hace unos días en La revuelta con la ovación del público español, contar la historia de Hind era contar la historia de todo un pueblo, una realidad que conocen bien. "Escuchar la voz de Hind me transportó directamente a mi infancia. Sentí como si hubiera muerto mil veces. Esto no era actuar. Esta era mi vida", reflexionó en la presentación de la cinta en Venecia Malhees. 

"La historia de Hind lleva el peso de todo un pueblo, no es solo suya. Es la voz de cada madre, padre, médico, maestro, artista, periodista, voluntario, paramédico, cada uno con el derecho a vivir, a soñar, a existir con dignidad", añadió Kilani en la rueda de prensa del certamen. 

Cuando la película se proyectó en Venecia lo hizo en un ambiente en el que Hollywood miraba hacia otro lado, aunque un grupo de estrellas se unieron como productores ejecutivos de la cinta para intentar darle más visibilidad. Entre ellos, Brad Pitt, Alfonso Cuarón o Jonathan Glazer, que pronunció un discurso tras ganar el Oscar por La zona de interés en 2024 que irritó a los sectores más cercanos a Israel en Estados Unidos. 

"Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistir?", denunció el cineasta, que ha mostrado su compromiso en repetidas ocasiones. Lo mismo han hecho Rooney Mara y Joaquin Phoenix, que también figuran como productores de La voz de Hind y estuvieron en la proyección de la cinta en el festival italiano abrazando al elenco del filme. 

