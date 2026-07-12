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Las 15 películas de animación más taquilleras de la historia
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Las 15 películas de animación más taquilleras de la historia

Disney, Pixar, Illumination y DreamWorks han convertido el género de la animación en una de las apuestas más seguras para los estudios, con varias películas que han superado los 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Un cartel publicitario de la película 'Gru 2: mi villano favorito'""
15. Gru 2: mi villano favorito (2013)La segunda entrega de la saga protagonizada por Gru recaudó cerca de 970.766 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a Illumination como una de las grandes potencias de la animación.Getty Images
alt="alt="Una escena de la emblemática película de 'El rey león'""
  14. El rey león (1994)La versión clásica de esta historia, estrenada en 1994, alcanzó una recaudación de 979.161 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Disney.Getty Images
alt="alt="El reparto de 'Super Mario Galaxy: la película' en el estreno""
  13. Super Mario Galaxy: la película (2026)La adaptación del icónico videojuego de Nintendo fue un fenómeno global y superó los 1.000 millones de dólares en taquilla.Getty Images
alt="alt="Los protagonistas de 'Zootrópolis' posando en la premiere""
  12. Zootrópolis (2016)La aventura protagonizada por Judy Hopps y Nick Wilde logró recaudar más de 1.020 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Disney Animation.Getty Images
alt="alt="El poster de la película 'Buscando a Dory'""
  11. Buscando a Dory (2016)La secuela de Buscando a Nemo conquistó al público con una recaudación cercana a los 1.030 millones de dólares en todo el mundo.Getty Images
alt="alt="Steve Carrell y Florentino Fernández en la premiere de 'Gru 3: mi villano favorito'""
  10. Gru 3: mi villano favorito (2017)La tercera película de la franquicia volvió a triunfar en taquilla y cerró su recorrido con más de 1.030 millones de dólares.Getty Images
alt="alt="Los protagonistas de 'Toy Story 3' posando en la premiere""
  9. Toy Story 3 (2010)La tercera entrega de la saga de Pixar emocionó a varias generaciones y superó los 1.060 millones de dólares de recaudación.Getty Images
alt="alt="Los protagonistas de 'Toy Story 4' posando en la premiere""
  8. Toy Story 4 (2019)Woody y Buzz regresaron a la gran pantalla con una nueva aventura que ingresó más de 1.070 millones de dólares a nivel mundial.Getty Images
alt="alt="Los protagonistas de la película 'Minions' posando en la premiere""
  7. Minions (2015)Los populares personajes amarillos protagonizaron uno de los mayores éxitos de Illumination, con cerca de 1.160 millones de dólares de recaudación.
Getty Images
  6. Los Increíbles 2 (2018)La familia de superhéroes de Pixar regresó por todo lo alto y alcanzó 1.240 millones de dólares en la taquilla mundial.Getty Images
alt="alt="El poster publicitario de la película 'Frozen'""
  5. Frozen (2013)El fenómeno protagonizado por Elsa y Anna recaudó 1.310 millones de dólares, convirtiéndose en un clásico moderno de Disney.Getty Images
alt="alt="Jack Black posando en la premiere de 'Super Mario Bros.: La película'""
  4. Super Mario Bros.: La película (2023)La película basada en el universo de Nintendo sorprendió con 1.360 millones de dólares de recaudación y se convirtió en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia.Getty Images
alt="alt="El elenco de 'Frozen II' posando en la premire de la película""
  3. Frozen II (2019)La secuela de Disney mejoró incluso los números de la original al superar los 1.450 millones de dólares en todo el mundo.Getty Images
alt="alt="El poster promocional de la película 'Del Revés 2'""
  2. Del Revés 2 (2024)La secuela de Pixar se convirtió en un fenómeno internacional con casi 1.700 millones de dólares, llegando a ser la película de animación más taquillera hasta 2025.Getty Images
alt="alt="Un cartel promocional de la película 'Zootrópolis 2'""
  1. Zootrópolis 2 (2025)La secuela de Disney ocupa el primer puesto del ranking gracias a una recaudación cercana a los 1.870 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para una película de animación.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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